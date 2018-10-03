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Spor

Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu

Adriano ile Tolga Zengin kadroda yok İSTANBUL / DHA Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Malmö maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı

03 Ekim 2018 16:11

Adriano ile Tolga Zengin kadroda yok

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş\'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Malmö maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı.
Swedbank Stadı\'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 22:00\'de başlayacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu\'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev\'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. Nikola Karakolev dördüncü hakem olacak.
Bu arada Beşiktaş\'ın tecrübeli oyuncuları Adriano ve Tolga Zengin, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş\'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı;
\"Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan T.\"

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