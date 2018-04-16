T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın listesindeki Pastore'den transfer açıklaması!

Pastore, takımıyla birlikte şampiyonluğu kutladı

16 Nisan 2018 17:23

Adı bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılan Paris Saint Germain'in yıldızı Javier Pastore'den transferiyle ilgili bir açıklama geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; dün, takımının Monaco'yu kendi sahasında 7-1 yenerek kulübüyle 5. şampiyonluğunu yaşayan Pastore'ye maç sonunda yöneltilen sorulardan biri de transferiyle ilgiliydi. Pastore, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu şampiyonluk bana kulüpte kalma isteği verir mi? Açıkçası her kazandığımızda ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Paris'e geldiğimden bu yana kulüp çok değişti. Şu anda kulübümle 1 yıllık kontratım var. Ancak yönetimle henüz konuşmadım. Konuyu görüşmek için doğru zamanı bekliyoruz. Ancak geleceğimle ilgili henüz net bir karar vermedim."

Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız golcüyü isteyen diğer kulüpler arasında Valencia ve Inter'in de adı geçiyor. 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu 10 numara pozisyonunda oynuyor ve Beşiktaş'ın Anderson Talisca'nın bonservisinin alınamaması durumunda rotayı çevirebileceği isimler arasında yer alıyor. 2011'de Palermo'dan PSG'ye 42 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Pastore'nin şu anki piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

ETİKETLER

Javier PastoretransferPSGorta saha10 numaraBeşiktaşliste

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24