Beşiktaş'ın listesindeki Pastore'den transfer açıklaması!

Adı bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılan Paris Saint Germain'in yıldızı Javier Pastore'den transferiyle ilgili bir açıklama geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; dün, takımının Monaco'yu kendi sahasında 7-1 yenerek kulübüyle 5. şampiyonluğunu yaşayan Pastore'ye maç sonunda yöneltilen sorulardan biri de transferiyle ilgiliydi. Pastore, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu şampiyonluk bana kulüpte kalma isteği verir mi? Açıkçası her kazandığımızda ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Paris'e geldiğimden bu yana kulüp çok değişti. Şu anda kulübümle 1 yıllık kontratım var. Ancak yönetimle henüz konuşmadım. Konuyu görüşmek için doğru zamanı bekliyoruz. Ancak geleceğimle ilgili henüz net bir karar vermedim."

Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız golcüyü isteyen diğer kulüpler arasında Valencia ve Inter'in de adı geçiyor. 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu 10 numara pozisyonunda oynuyor ve Beşiktaş'ın Anderson Talisca'nın bonservisinin alınamaması durumunda rotayı çevirebileceği isimler arasında yer alıyor. 2011'de Palermo'dan PSG'ye 42 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Pastore'nin şu anki piyasa değeri ise 18 milyon Euro.