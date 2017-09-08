Beşiktaş'ın Karabük yolculuğu başladı

Beşiktaş, Süper Lig\'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı kafile, idmanın ardından saat 14.00\'de karayolu ile Karabük\'e gitti.

İSTANBUL / DHA