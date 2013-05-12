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Spor

Beşiktaş'ın İnönü'ye galibiyetle vedası

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, İnönü Stadı'nda yenilenme öncesi son maçında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti

12 Mayıs 2013 01:12

Beşiktaş'tan İnönü'ye galibiyetli veda... Siyah-beyazlılar, yıkılıp yeniden yapılmadan önce son kez oynadıkları İnönü Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve ligdeki ikincilik umudunu sürdürdü.

Tarihi İnönü'ye veda gecesiydi bu. Yıkılıp, yeniden yapılmadan önce son kez o harika coşkuya tanıklık edecekti Dolmabahçe semaları...

Maç öncesi Beşiktaş sokaklarında yaşanan üzücü olaylar, duygu dolu akşama gölge düşürdü. Ancak saatler 20:00'yi gösterdiğinde, her zamanki gibi İnönü Stadı'nın gerçek sahipleri sahnedeydi... Muhteşem Beşiktaş Taraftarı...

Tarihi maçın ilk golü de coşkuyu bir kat daha artırdı. Savunmadan çıkan Gençlerbirliği savunmasından topu kapan Veli Kavlak, ceza sahası dışından harika bir şut çıkardı ve üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. Beşiktaş bu golle 1-0 öne geçti.

Golü erken bulan Beşiktaş, taraftarının da coşkusunu arkasına alarak temposunu her geçen dakika artırdı. 32'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta ise Filip Holosko, arka direkte bomboş durumda kaldı. Holosko'nun kafa vuruşu ise az farkla auta gitti.

İlk yarının son dakikasında Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Mustafa Pektemek'in pasıyla sol taraftan Gençlerbirliği ceza sahasına giren Olcay Şahan, uzak direğe sert vurdu ve skoru 2-0'a taşıdı.

Gelen bu golle, mücadelenin ilk yarısının da sonucu belli oldu. Ev sahibi Beşiktaş, soyunma odasına 2 farklı üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da İnönü'de üstün olan taraf ev sahibiydi. 49'da Mustafa Pektemek, Gençlerbirliği kale sahası üzerinde iki kez fırsat yakaladı, ancak 3. golü atamadı. 54'te ise çalımlarla ceza sahasına giren Holosko, kaleci Ferhat Kaplan'a takıldı.

Kurduğu baskıyla bunaltan Beşiktaş, 73'te skoru 3-0 yaptı. Organize gelen Siyah-beyazlı takımda Olcay Şahan, kale sahasındaki Holosko'yu topla buluşturdu. Filip Holosko da boş kaleye golü yapmakta zorlanmadı ve takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı.

Maçın kalan dakikalarında İnönü'de tribün şov vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar, İnönü'ye muhteşem bir coşkuyla veda etti...

Karşılaşma 3-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlandı ve Kartal, puanını 58'e çıkarıp ikinci Fenerbahçe ile puanını eşitledi.

 

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