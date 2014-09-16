Beşiktaş’ın ilk maçını sadece 3 bin taraftar izledi

Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkan Beşiktaş, büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Stadı yeniden yapıldığı için bu sezonu da 76 bin kapasiteli Olimpiyat Stadı'nda geçirecek olan siyah-beyazlı takımın, dün Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadeleyi sadece 3 bin taraftarı izledi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, yönetimin kampanya yaparak Tripolis maçıyla birlikte yüzde 40 indirimle sattığı Rizespor maçının biletleri elde kaldı. Karşılaşma öncesi 2 bine yakın bilet satıldığı düşünüldüğünde, 11 bin kombineli taraftarın da büyük bir bölümü takımını desteklemedi.

Geçen sezonki ortalama 18 bin

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ilk maçında Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'a, o gün statta 50 bin 582 taraftarı destek vermiş, 11 gün sonra oynanan Avrupa Ligi'ndeki Tromsö maçında ise tribüne 60 bin 747 kişi gelmişti. Kartal'ın geçen sezon Olimpiyat'taki taraftar ortalaması ise 18 bin kişiydi.

Beşiktaş'ın bu sezon Olimpiyat Stadı'nda, Feyenoord ve Arsenal maçlarını ortalama 50 bin taraftar izlemişti. Bu sezon Süper Lig kulüplerinin en büyük sıkıntısı olan 'boş tribünlere', şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ligin 3 büyük ekibinden biri olan Beşiktaş da çare bulamazken, durumun ilerleyen haftalarda nasıl seyredeceği merak konusu oldu.