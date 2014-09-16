Beşiktaş da beraberlik modasına uydu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

48. dakikada Ümit Korkmaz'ın golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, Olcay Şahan'ın 81. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve karşılaşma da bu sonuçla bitti.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

14. dakikada Veli Kavlak, orta alandan gönderdiği uzun pasla, ceza sahası içindeki Gökhan Töre'yi topla buluşturmak istedi. Çaykur Rizesporlu Ali Adnan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Gökhan Töre penaltı kararı bekledi ancak maçın hakemi "devam" kararı verdi.

32. dakikada Gökhan Töre'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Olcay Şahan, savunmadan seken topla ceza alanı çizgisi üzerinde buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda top üstten dışarı gitti.

45+2. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Lualua, süratle ceza sahasına sokuldu. Bu futbolcunun yerden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

48. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Ali Adnan'ın kullandığı uzun taç atışında Lualua, topu boş pozisyondaki Ümit Korkmaz'ın önüne bıraktı. Ümit, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti.

52. dakikada Olcay Şahan, sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Cenk Tosun'un savunmaya rağmen yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

53. dakikada hızla Çaykur Rizespor yarı sahasına giren Mustafa Pektemek, sağ kanattaki Gökhan Töre'yi gördü. Gökhan Töre'nin son çizgiye inerek yaptığı orta şut karışımı vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu güçlükle kornere çeldi.

66. dakikada Gökhan Töre, sol kanattan taç atışı kullandı. Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Hutchinson, ceza sahası önünden sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı topu iki hamlede kontrol etti.

81. dakikada Beşiktaş beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe atışında, Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, arka direkteki Olcay Şahan'ın önünde kaldı. Olcay Şahan topun gelişine bekletmeden yaptığı vuruşla takımının beraberlik sayısını kaydetti: 1-1

90+3. dakikada, İsmail Köybaşı'nın kullandığı serbest vuruşta Çaykur Rizespor savunmasının kafayla uzaklaştırdığı top, Hutchinson'un önüne düştü. Bu futbolcunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top üstten farklı bir şekilde auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Orkun Aktaş

Beşiktaş: Tolga Zengin, İsmail Köybaşı, Franco, Ersan Adem Gülüm (Dk. 58 Sivok), Motta (Dk. 72 Necip Uysal), Gökhan Töre, Hutchinson, Veli Kavlak, Olcay Şahan, Mustafa Pektemek (Dk. 68 Kerim Frei), Cenk Tosun

Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Viera, Giray Kaçar, Ali Adnan, Holosko (Dk. 58 Eren Albayrak), Kağan Söylemezgiller, Kıvanç Karakaş (Dk. 74 Murat Duruer), Ümit Korkmaz, Lualua (Dk. 80 Deniz Kadah), Kweuke

Goller: Dk. 48 Ümit Korkmaz (Çaykur Rizespor), Dk. 81 Olcay Şahan (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kweuke, Dk. 23 Kıvanç Karakaş, Dk. 28 Orhan Ovacıklı, Dk. 90+2 Serkan Kırıntılı, Dk. 90+3 Deniz Kadah, Dk. 90+5 Murat Duruer (Çaykur Rizespor), Dk. 77 Kerim Frei, Dk. 88 Veli Kavlak (Beşiktaş)