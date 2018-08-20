Beşiktaş'ın gündemindeki Loris Karius kimdir?

Beşiktaş’ın Liverpool’un kalecisi Loris Karius’u kiralık olarak transfer etmek istediği iddia edildi. Beşiktaş, Liverpool’a kiralama bedeli olarak 2 yıl için 2 milyon Euro ödeyecek. Karius’a ise yıllık 1.4 milyon Euro verilecek.

16 yaşında Manchester City’e gitti

25 yaşında ve 1.89 boyundaki Alman kaleci, 1993’te Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach’ta doğdu.

FV Biberach ve SG Mettenberg’den sonra SSV Ulm 1846’nın altyapısına giren Karius, 12 yaşında Stuttgart altyapısına adım attı. 16 yaşında İngiltere’ye gidene kadar burada futbola devam etti.

Mainz ve Liverpool’da oynadı

2009-2011 arası futbola Manchester City altyapısında devam eden Alman kaleci, 2011’de Mainz’a kiralandı. 2013/14’ten itibaren Mainz’ın a takımında forma giymeye başlayan Karius, toplam 91 Bundesliga maçına çıktıktan sonra 2016/17’de 4.75 milyon pound’a Liverpool’a transfer oldu. Karius, 2 sezonda 29 Premier Lig maçında oynadı. Ayrıca geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Kırmızılar’da 13 Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıktı.

Şampiyonlar Ligi finalinde hatalı goller yedi

Karius, Real Madrid’e kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle eleştirildi. Maç sonrası sorumluluğu üstüne alan Alman kaleci yine de internet üzerinden ölüm tehditlerine varan mesajlar aldı. Karius’un final maçında Sergio Ramos’la çarpışması esnasında beyin sarsıntısı geçirdiği de ortaya çıktı. Doktor Ross Zafonte, beyin sarsıntısının Karius’un performansında etkili olmuş olabileceğini söylerken Teknik Direktör Jürgen Klopp da “Sarsıntının Karius’u yüzde 100 oranda etkilediğini” belirtti.

Karius, henüz Alman Milli Takımı’nda forma giymedi.

Fabri'yi 6 milyon Euro’ya gönderdi

Beşiktaş bu yaz kalecisi Fabri'yi Fulham'a 6 milyon Euro’ya satmıştı. Siyah beyazlılar Fabri'nin yokluğunda Tolga Zengin'i oynattı.