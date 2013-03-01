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Yaşam

Beşiktaş'ın göbeğinde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Beşiktaş'ta bu akşam saatlerinde çıkan bir tartışma sonrasında, silahlı saldırı sonrasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı

01 Mart 2013 00:50

 

Beşiktaş'ta silahlı bir kişi tartıştığı Cezmi İzler (50) isimli kişiye kalabalığın içinde kurşun sıktı. Saldırı sonucu yaralanan İzler ambulansın gelmemesi üzerine polis aracına konuldu. Hastaneye götürülmek istenen İzler gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan 1 kişinin daha yaralandığı öğrenildi

Olay, Köyiçi Caddesi Kartal Heykeli önünde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen silahlı kişi Cezmi İzler ile bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından saldırganın yanından ayrılan İzler, Kartal Heykeli'ne doğru ilerledi. Saldırgan İzler'i bir süre takip ettikten sonra silahını çıkararak 5 el ateş açtı. Sırtından ve çeşitli yerlerinden yaralanan İzler, bir süre ilerledikten sonra Kartal Heykeli'nin önünde yere yığıldı.

 

'Ambulans gecikince polis aracıyla götürüldü'

 

Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre ambulans uzun süre beklendi. Ancak gelmeyince yaralı İzler polis aracına konuldu. Polis aracında bir süre ilerleyen yaralı İzler Barbaros Bulvarında ambulansın gelmesiyle polis aracından alınarak ambulansa taşındı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İzler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan olay yerindeki bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Yaralının kendi imkanlarıyla özel hastaneye giderek tedavi olduğu ve daha sonra hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayın nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

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