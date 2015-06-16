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Spor

Beşiktaş’ın genç yeteneği Muhammed Rosenborg yolunda

Beşiktaş altyapısında yetişen Muhammed, 2010 yılından A takıma yükseldi

16 Haziran 2015 00:37

Beşiktaş alt yapısından yetişen ve bir zamanlar Lionel Messi olarak adlandırılan; ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Muhammed Demirci, Norveç ekibi Rosenborg ile pazar gününe kadar antrenmanlara çıkacak. Rosenborg'un 21 yaşındaki oyuncuyu beğenmesi durumunda Muhammed Norveç ekibinde forma giyecek.

Muhammed'in menajeri Ahmet Bulut, Rosenborg'a teklifte bulunduklarını ve Norveç ekibinin bu duruma olumlu yaklaştığını söyledi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, liglerin devam ettiği Norveç'te teknik direktör Kale Ingebrigtsen'in Muhammed'i beğenmesi durumunda, genç oyuncu Rosenborg ile mukavele imzalayacak.

Beşiktaş altyapısında yetişen Muhammed, 2010 yılından A takıma yükseldi. A takım kadrosunda belli aralıklarla forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon başında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiralandı. Geçen sezon 14 maçta forma giyen Muhammed'in siyah beyazlı takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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