Beşiktaş'ın forveti Premier Lig'den

Spor Toto Süper Lig'de son olarak kendi sahası Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta, forvet rotasyonuna takviye yapılması gündemde. İngiltere basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar, West Ham United oyuncusu Javier Hernandez ile ilgileniyor.

Daily Express'in kendi kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Javier Hernandez'i gözüne kestiren siyah beyazlı ekip, "Chicharito" lakaplı oyuncuyu ocak ayında satın alma opsiyonu ile beraber kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haberde West Ham United'da yedek rolünda olmasını beğenmeyen Hernandez'in Avrupa'da ilk 11'de oynayabileceği bir takımda olmak istediği öne sürüldü.

West Ham United yönetiminin ise bu transfere teknik direktör Manuel Pellegrini'den gelecek rapora göre cevap verebileceğinin altı çizildi. Bu sezon takımı ile ligde 2'si ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giyen 30 yaşındaki Meksikalı santrfor, 2 gol attı.