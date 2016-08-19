Beşiktaş'ın forvet adayları Mbokani ve Aboubakar

Mario Gomez'in Wolfsburg'a imza atmasının ardından santrafor transferi için çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, Dieumerci Mbokani ve Vincent Aboubakar'ı istiyor.

30 yaşındaki Mbokani'yi bonservisi ile almak isteyen yönetim, Dinamo Kiev ile pazarlıklara devam ediyor. Eurosport'taki habere göre, siyah beyazlılar bonservis bedelinin 4 milyon euro seviyelerinde olması halinde Mbokani'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş, bir süre önce kiralamak için teklif yaptığı Porto'da Vincent Aboubakar için ise beklemeye devam ediyor. İki kulübün anlaşma aşamasına gelmesine rağmen, Kamerunlu oyuncunun ücreti konusunda uzlaşma henüz sağlanamadı. Aboubakar'ın menajeri ile görüşmeye devam eden siyah beyazlılar, anlaşılması halinde bu transferi de tamamlamayı istiyor.