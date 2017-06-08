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Spor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa Arjantin yolcusu

Arjantinli oyuncunun transferi için, Juan Sebastian Veron devreye girdi

08 Haziran 2017 13:50

Transferde ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa için, futbola başladığı Arjantin'in Estudiantes takımına 'geri dönüş' iddiaları ortaya atıldı. Arjantin basını, 31 yaşındaki orta sahanın altyapısından yetiştiği Estudiantes'e dönmeye hazırlandığını yazdı.

İtalya'da sezonun bitmesinin ardından ülkesi Arjantin'e dönen ve Estudiantes ile Gimnasia PAF takımları arasında oynanan mücadeleyi izleyen Sosa'nın, başkan Juan Sebastian Veron ile de transfer konusunda görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Arjantin efsanesi Veron devrede

Estudiantes'in, Sosa'yı 'yuvasına döndürmek' için Milan ile görüşeceği, ancak transferin zorluğu nedeniyle Arjantin ekibinin, alternatif bir plan hazırladığı belirtildi.

Başkan Juan Sebastian Veron'un, Milan'ın göndermemeye yanaşmaması durumunda önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa ile 6 ay sonra sözleşme imzalamak için anlaştığı da ifade edildi.

Beşiktaş'ın geçen sezon başında 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a gönderdiği 31 yaşındaki orta saha, 19 maçta 1330 dakika süre buldu ve 3 asist yaptı.

Kaynak: Sporx

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