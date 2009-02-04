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Beşiktaş'ın Encümen-i Daniş'i toplanıyor

Beşiktaş camiasının önde gelen isimleri, cuma günü saat 13'te Rahmi Koç önderliğinde biraraya geliyor.

04 Şubat 2009 02:00

Beşiktaş camiasının önde gelen isimleri, cuma günü saat 13'te Rahmi Koç önderliğinde biraraya geliyor.

Koç Holding'in Nakkaştepe'deki binasında gerçekleştirilecek toplantıya katılacaklar arasında Anadolu Holding'in Beşiktaşlı patronu Tuncay Özilhan, BJK eski başkanı Serdar Bilgili, eski 2'inci başkan Hüsnü Güreli de var.

Rahmi Koç'un bizzat davet ettiği Süleyman Seba'nın toplantıya katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

Bu isimlerin Beşiktaş'ın Mali Genel Kurul'dan kısa süre önce biraraya gelmesi dikkat çekti. Bilindiği üzere Beşiktaş 11 ay sonra başkanlık seçimine gidecek.

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