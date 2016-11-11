Beşiktaş'ın devre arası planı; Edin Visca

Beşiktaş, Spor Toto Süper lig'in lideri Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı transfer etmek için harekete geçti.

Üst üste yaşanan sakatlıklardan sonra transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda başkan Fikret Orman devre arasında takviye yapacaklarını açıklamış ancak Gökhan Töre'nin devre arasında takıma dönme ihtimalinin bulunmadığını dile getirmişti.



Hücum hattının kanatlarından Olcay, Aboubakar, Cenk, Ömer ve Adriano'dan memnun kalmayan teknik direktör Şenol Güneş'in Visca'yı ısrarla istediği belirlendi.



Beşiktaş, Başakşehir'e Kerim Frei, Mustafa Pektemek ve 5 milyon Euro önerdi. Anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.