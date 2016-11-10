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Spor

Kerim Frei, Başakşehir yolcusu

Beşiktaş’ta 4. yılını geçiren Kerim Frei, 99 maçta forma giyerken, rakip fileleri 9 kez havalandırdı

10 Kasım 2016 13:00

Beşiktaş, Kerim Frei’ı düzenli forma giyebileceği bir kulübe kiralamaya karar verdi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın çok istediği genç oyuncuyla anlaşma sağlanırsa devre arasında bu transfer gerçekleşecek

Teknik Direktör Şenol Güneş ve daha sonra oyuncunun ailesiyle görüşecek olan yöneticiler, iki tarafın da kabul etmesi halinde Kerim’e sürekli oynayabileceği bir kulüp bulacak.

Kerim Frei’nin önümüzdeki sezon başında hazır ve formda biçimde takıma dönmesini isteyen siyah-beyazlılar bu konuda ilk olarak Türk kulüplerini gündemine alacak.

 

Başakşehir istiyor

 

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Kerim Frei’yi kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Genç oyuncuyu hedefleri olan bir kulübe kiralamayı düşünen yöneticilerin de Başakşehir seçeneğini ilk sırada tuttukları belirlendi.

Premier Lig’deki bazı kulüplerin de Kerim ile ilgilendikleri ancak Beşiktaşlı yöneticilerin, yıldız oyuncuyu Türkiye’de bir kulübe kiralamaya sıcak baktıkları aktarıldı.

Beşiktaş’ta 4. yılını geçiren Kerim Frei, 99 maçta forma giyerken, rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

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Kerim FreiBeşiktaşBaşakşehirtransfer

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