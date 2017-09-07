Beşiktaş'ın Devler Ligi maç saatleri belli oldu

İSTANBUL / DHA

UEFA Şampiyonlar Lig\'inde G Grubu\'nda mücadele edecek Beşiktaş\'ın rakipleriyle yapacağı maçların saatleri açıklandı. Buna göre 13 Eylül\'de Porto ile Estadio do Dragao Stadı\'nda karşılaşacak olan Beşiktaş\'ın maçı TSİ 21:45\'te başlayacak.

Diğer maçların başlama saatleri ise şu şekilde düzenlendi:

26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig Vodafone Park TSİ 21:45

17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45

1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco Vodafone Park TSİ 20:00

21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto Vodafone Park TSİ 20:00

6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45