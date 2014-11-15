Beşiktaş'ın borcu 666 milyon lira

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah beyazlı ekibin alacaklar düşürüldükten sonraki net borcu 666.689.723 lira olarak açıklandı.

4. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu tarafından açıklanan borç miktarının toplamda 830.425.781 TL, alacaklar düşüldüğünde de 666.689.723 TL olduğu belirtildi.

Divan Kurulu toplantısına geniş bir katılım olurken Yönetim Kurulu tam kadro arak Divan'da yer aldı.

Yalçın Karadeniz'den tepki: Kendi televizyonumuz bize hakaret ediyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz ise çeşitli platformlarda divanı eleştirenlere tepki gösterdi. Bazı kişilerin kulübün yönetim kurulu üyelerine yakın durmaya çalıştığını, daha sonrasında üyelerden uzaklaştıklarında bu kişilerin eleştirel konuşmalar yaptıklarına dikkati çeken Karadeniz, son zamanlarda bazı kişilerin de divan toplantılarının gereksiz olduğu yönünde beyanlar verdiğini dile getirdi.

Bu kişilerin divanı küçük düşürücü konuşmalar yaptığını belirten Yalçın Karadeniz, "Televizyonlara çıkıp, 'bu divan nedir, kaç paralık insanlardır' diyorlar. 1960'lı yıllardan beri faaliyet gösteren bir kurulu hiçbir şey olmuyor gibi göstermeye kimsenin hakkı yok. Kendi televizyonumuzda da bize hakaret etmeyi kar sayıyorlar. Bizim televizyonumuzda bize hakaret etmelerine izin vermeyin" diye konuştu.