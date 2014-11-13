Galatasaray'ın borcu 812 milyon lira

Galatasaray’ın 30 Eylül 2014 itibarıyla net borç alacak farkının, 811,5 milyon liraya ulaştığı açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında, kulübün 30 Eylül 2014 itibarıyla net borç alacak farkının 811,5 milyon liraya ulaştığı bildirildi. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulu adına Kulüp Başkanı Duygun Yarsuvat ile yöneticiler Hamdi Yasaman, Mete İkiz, İsmail Sarıkaya, Cem Kınay, Dursun Aydın Özbek ve Ahmet Tunç Akan hazır bulundu.

Kulüp muhasip üyesi Mete İkiz, toplantıda yer alan divan kurulu üyelerine, kulübün 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla mali durumuyla ilgili bilgiler verdi. İkiz, kulübün 31 Ekim 2013 itibarıyla 555 milyon lira, 30 Haziran 2014 itibarıyla ise 717,9 milyon lira olan net borç alacak farkının, 30 Eylül 2014 rakamlarına göre 811,5 milyon liraya ulaştığını kaydetti.

Tribün gelirleri düştü

Yılın ilk 9 ayında Galatasaray Kulübü'nün 310 milyon lira gelir elde ettiğini ve bu rakamın geçen yıl aynı dönemde 356 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildiren İkiz, gelir düşüşü yaşandığına dikkati çekti. İkiz, Türk Telekom Arena gelirinin geçen yıl aynı dönemde 100 milyon lira civarındayken, bu yıl 75 milyon lira seviyelerine gerilediğini, bunda da uygulamaya sokulan e-bilet sisteminin ve futbola olan ilginin düşmesinin etkili olduğunu savundu.

Mete İkiz, kulübün yayın gelirlerinin 52 milyon liradan, 54 milyon liraya çıktığını, ancak sponsorluk gelirlerinde yüzde 18 oranında gerileme olduğunun altını çizdi.

Galatasaray Kulübü'nün giderlerine açıklık getiren Mete İkiz, 2013 yılının ilk 9 ayında 340,5 milyon lira olan gider kalemlerinin, bu yılın aynı döneminde 410 milyon liraya ulaşarak yüzde 20 oranında artış gösterdiğini söyledi. İkiz, ilk 9 ayda 256 milyon lira ile sporcu ve teknik kadro giderlerinin başı çektiğini anlatırken, bu rakamın, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttığını bildirdi.

Kulübün banka borçları nedeniyle 478,7 milyon lira temliği bulunduğunu kaydeden İkiz, gerçekleştirilen refinansman nedeniyle banka borçlarının uzun vadelere yayıldığını, sponsorluklar ve gelirler karşılık gösterilerek ödeme garantisi sağlandığını, ayrıca Türk lirası oranının da yüzde 11'den yüzde 60'lar seviyesine çekildiğini anlattı.

Mete İkiz, kulüpte yapılan tasarruf çalışmalarına ve 613 kişi olan kulüp çalışanı sayısının azaltılmasıyla ilgili işten çıkarmalara değinirken, aylık 4,9 milyon lira olan maaş ödemelerinin, yapılan tasarruf çalışmalarıyla 885 bin lira azaltıldığını kaydetti. İkiz, kulübün bin 402 sporcusu bulunduğunu ve gelecek dönemde sportif şubelerde de tasarruf çalışmaları yapılacağını aktardı.