Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 257 milyon lira

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Berk Hacıgüzeller, siyah-beyazlı kulübün net borcunun 1 milyar 257 milyon 761 bin 838 TL olduğunu açıklayarak, "Bu tutarın toplam 1 milyar 524 milyon 905 bin 17 TL’si verecek, alacaklar ise 267 milyon 143 bin 187 TL’dir" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün mali durumu ile alakalı Beşiktaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan ilk çeyrek açıklamasının ardından kulübün finansal göstergeleri konusunda bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplam Borç

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Berk Hacıgüzeller, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu şöyle açıkladı:

"Son dönem itibariyle net borcu açıklayacak olursak 1 milyar 257 milyon 761 bin 838 TL'dir. Bu tutarın toplam 1 milyar 524 milyon 905 bin 17 TL'si verecek, alacaklar ise 267 milyon 143 bin 187 TL'dir. Beşiktaş ne zaman düzlüğe çıkacak deniliyor ben buna katılmıyorum. Beşiktaş düzlüktedir. Gelirlerin temlikli olmasıyla alakalı gelir artışı ve giderlerin azaldığının orantısıyla borçlanma azaldıkça kademeli olarak bu gelirlerin temlikten çıkarılması yoluna gidilecektir. Varlıklarla alakalı olarak Beşiktaş'ın varlıklarının taşınmazlarının satışı ile ilgili nakit sağlama şeklinde politikası yoktur. 4 yıl önceki mali şartlarda bile Beşiktaş varlıkların satışını gündemine almamıştır. Bugün itibariyle bu gündemde değildir. Bundan sonra da gündem de olmayacaktır."

Genç yönetici, Beşiktaş'ın yılık 110 milyon dolar faiz ödemesi yaptığını ifade ederek, hedeflerinin bu faizi yarı yarıya indirmek olduğunu söyleyerek, sermaye artışının da gündemlerinde olmadığını dile getirdi.