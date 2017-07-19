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Spor

Beşiktaş'ın 'belalısı' Sevilla'dan Mangala atağı

İspanyol kulübün, Fransız stoperi transfer etmek istediği ileri sürüldü

19 Temmuz 2017 16:11

Beşiktaş'ın geçen sezondan beri transfer çalışmalarında önüne 'taş koyan' Sevilla'nın, siyah-beyazlıların ilgilendiği bilinen Eliaquim Mangala'nın transferi için harekete geçeceği iddia edildi.

Pepe'nin en iyi müdahaleleri

İspanyol gazetesi Marca’da yer alan habere göre Sevilla, Beşiktaş’ın Marcelo’nun satışı sonrası ilgilendiği Fransız stoper Mangala’nın peşinde. Geçen sezon kiralık oynadığı Valencia ise oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferine sıcak bakmıyor.

Sevilla, geçen sezonlarda siyah-beyazlıların transferi için çalışmalar yürüttüğü Samir Nasri ve Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katarak, Beşiktaşlılar'ı üzmüştü.

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