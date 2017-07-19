Beşiktaş'ın 'belalısı' Sevilla'dan Mangala atağı

Beşiktaş'ın geçen sezondan beri transfer çalışmalarında önüne 'taş koyan' Sevilla'nın, siyah-beyazlıların ilgilendiği bilinen Eliaquim Mangala'nın transferi için harekete geçeceği iddia edildi.
Pepe'nin en iyi müdahaleleri
İspanyol gazetesi Marca’da yer alan habere göre Sevilla, Beşiktaş’ın Marcelo’nun satışı sonrası ilgilendiği Fransız stoper Mangala’nın peşinde. Geçen sezon kiralık oynadığı Valencia ise oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferine sıcak bakmıyor.
Sevilla, geçen sezonlarda siyah-beyazlıların transferi için çalışmalar yürüttüğü Samir Nasri ve Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katarak, Beşiktaşlılar'ı üzmüştü.