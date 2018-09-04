Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -

UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA\'ya bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten UEFA\'ya gönderilen listede şu oyuncular yer aldı: \"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran (B), Ersin Destanoğlu (B), Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Dorukhan Toköz, Caner Erkin

Gökhan Gönül, Adriano Correia, Gary Medel, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin Alvaro Negredo\"

\"Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu (B) listededir.\"