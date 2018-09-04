T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -  UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi

04 Eylül 2018 19:23

İSTANBUL,(DHA) - 

UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA\'ya bildirdi. 
Siyah-beyazlı kulüpten UEFA\'ya gönderilen listede şu oyuncular yer aldı: \"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran (B), Ersin Destanoğlu (B), Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Dorukhan Toköz, Caner Erkin
Gökhan Gönül, Adriano Correia, Gary Medel, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin Alvaro Negredo\"
\"Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu (B) listededir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrupa LigiBeşiktaşUEFAZengin Loris Karius Utku YuvakuranErsin DestanoğluPepe Enzo Roco Domagoj Vida AlpayDorukhan Toköz Caner Erkin Gökhan Gönül Adriano Correia Gary Medel Fatih Aksoy Necip Uysal Mertcan Açıkgöz Tolgay Arslan Ryan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24