Beşiktaş'ın antrenör olarak istediği Guti, kararını verdi

Beşiktaş'ın yardımcı antrenör adayları arasında olan Guti Hernandez, takımında kalıyor. Siyah-beyazlılarla anlaşma sağlayamayan Guti'nin Real Madrid ile sözleşme uzattığı belirtildi.

Guti Hernandez, Real Madrid ile "yola devam" dedi.

Başkent kulübüne yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin haberine göre; Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Guti, eflatun-beyazlılarla olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Guti'nin adı son günlerde Beşiktaş yardımcı antrenörlüğü ile sık sık anılıyordu. Gazete, Beşiktaş yönetiminin eski futbolcusu Guti ile anlaşma sağlayamadığını iddia etti.

2010 -2011 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Guti Hernandez, Beşiktaş formasıyla 10 gol atarken, arkadaşlarına da 9 gol pası vermişti.

Futbolculuk kariyeri boyunca sadece iki takımın formasını giyen Guti, efsanesi olduğu Real Madrid'de görev yapmaya devam edecek.