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Spor

Beşiktaş'ın Antalya kampı başladı

Ali DANAŞ / ANTALYA (DHA) - Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Gloria Sports Arena’da yaptığı antrenmanla başladı

03 Ocak 2019 23:55

Ali DANAŞ / ANTALYA (DHA) - Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Gloria Sports Arena’da yaptığı antrenmanla başladı.
Yoğun yağış nedeniyle salonda yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, streching çalışmaları ve bisiklet kondisyon çalışması ile başladı. Çalışma futbolcuların; ayak tenisi, basketbol ve voleybol oyunu ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, devre arası kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yoğun yağıştan detaylar
- Çalışmanın yapıldığı salondan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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