T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın acı günü: Mehmet Cemil Ulusel vefat etti

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş Kulübü eski müdürlerinden, kulübe 68 yıl hizmet eden ve Asrın Beşiktaşlıları Derneği Başkanı Mehmet Cemil Ulusel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

20 Ocak 2018 00:13

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Kulübü eski müdürlerinden, kulübe 68 yıl hizmet eden ve Asrın Beşiktaşlıları Derneği Başkanı Mehmet Cemil Ulusel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın birkaç gün önce hastanede yoğun bakımda ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldığı, elini tutan başkan Orman\'ı tanıyarak gözleri yaşaran Ulusel, bugün hayata gözlerini yumdu. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Hicabi Gökdereli, yaşa bağlı hastalıkları ortaya çıkan Ulusel\'i yaşatabilmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcadıklarını ve kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Mehmet Üstünkaya, Gazi Akınal ve Süleyman Seba gibi başkanların döneminde Beşiktaş\'ta kulüp müdürlüğü yapan Divan Kurulu Üyesi Ulusel, aynı zamanda Asrın Beşiktaşlıları Derneği Başkanlığı yapıyordu. Mehmet Cemil Ulusel\'in cenazesinin yarın öğleleyin Beşiktaş\'taki Sinanpaşa Camii\'nde kılınacak namaz ardından Ortaköy Mezarlığı\'nda toprağa verileceği ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Beşiktaş Kulübü eskiAsrın Beşiktaşlıları Derneği Başkanı Mehmet Cemil UluselBeşiktaş Başkanı Fikret OrmanOrmanUluselYönetim Kurulu Başkanı Hicabi GökdereliMehmetGazi AkınalSüleyman SebaBeşiktaşDivan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24