Beşiktaş'ın 45 milyonluk tasarruf düşüncesi   

Son hafta sıralama değişmezse ve 2\'nci olunmazsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi parasından mahrum olacak Beşiktaş\'ta Yönetim transfer bütçesini en doğru şeklide dengelemek düşüncesinde.

Oyuncu satmanın ve yine kiralık futbolculara öncelik tanımanın yanı sıra tasarruf çalışmaları yapmayı da düşünen transfer komitesi, ilk olarak kadroda bulunan ama oynamayan oyunculardan bu kez kesin olarak kurtulmak istiyor.

Her transfer döneminde hiç bir şeklide kadroya giremeyen 5 oyuncuyu göndermeye çalışmakla da epey uğraşan siyah-beyazlı komite ismi geçen futbolcuların takım bulamamasından ötürü 3 sezonda ciddi paralar ödemek zorunda kaldı.

Bu oyunculardan Milosevic\'in devre arasında sözleşmesi fesih edilmişti. Boluspor\'a son anda kiralık verilen Pedro Franco\'nun da sözleşmesi sona erdiği için 2 oyuncu ile ilgili bir sıkıntı kalmadı. Ancak Veli Kavlak, Denys Boyko ve Aras Özbiliz\'in yanı sıra Mustafa Pektemek\'in ciddi rakamlar almaları önümüzdeki sezon tasarrufa gitmeyi isteyen yönetimi fazlasıyla düşündürüyor. Veli, Boyko ve Aras\'tan kesin olarak kurtulmayı isteyen yönetim üç oyuncudan da bir kez daha kendisine kulüp bulmasını isteyecek. Üç oyuncu her hangi bir şekilde kulüp bulmaz ise sözleşmeyi karşılıklı fesih etme yoluna gidilecek. Geçmiş transfer dönemlerine bakıldığında 2\'nci seçenek biraz zor görünüyor.Çünkü Veli, Boyko ve Aras geçmiş dönemlerde de 2\'nci seçeneği kabul etmemiş ve takımda kalmak için ısrarcı olmuşlardı. Gerekçeleri ise Beşiktaş\'tan aldıkları yıllık ücreti başka hiç bir takımın verememesiydi.

Geçen sezon Şenol Güneş\'in raporu doğrultusunda son anda takımda kalan Pektemek de bu kez gönderilmeye çok yakın. Veli, Boyko ve Aras\'a göre durumu biraz daha farklı olsa da bütün bir sezon sadece yedek kulübesinde beklemesi transfer komitesini Mustafa\'yı gönderme düşüncesine itti. Transfer komitesinin önümüzdeki sezon için düşündüğü santrfor üçlüsünde Mustafa\'nın adının hiç bir şekilde geçmemesi de ayrılığı kuvvetli hale getiriyor. Ancak Mustafa\'nın da Veli, Boyko ve Aras gibi alacağı ücreti gerekçe gösterme ihtimali bulunmuyor değil.

Transfer komitesi ise tüm seçeneklerin hepsini düşünüyor ve 4 dört futbolcuyu da göndererek 8 milyon 750 bin Euro yani 45 milyon TL tasarruf yapmak için her şeyi zorlayacak.

İşte 4 futbolcunun Beşiktaş\'tan alacağı ücretler ve son durumları:

Denys Boyko: 2 sezon daha sözleşmesi var. 1 milyon Euro + 950 bin = 1 milyon 950 bin Euro alacak. Dynamo Kiev almak için istekli gibi görünüyor ancak Beşiktaş\'ın Vida\'yı Kiev\'den bedava aldığı düşünüldüğünde Boyko\'ya \'bonservisini al gel\' demeleri şaşırtıcı olmayacak.

Aras Özbiliz: 2 sezon daha sözleşmesi var. 1.5 + 1.5 milyon = 3 milyon Euro alacak. Devre arasında gittiği Moldova takımı Sheriff\'te sadece 2 maç oynayabildi.İsteyeni yok.

Veli Kavlak: Son sezonu.1.7 milyon Euro alacak. 4 sezondur sakatlıklarla boğuşan ve tam olarak iyileşemeyen Veli Kavlak son 1 aydır U21 takımı ile maçlara çıkıyor.

Mustafa Pektemek : Son sezonu.1.7 milyon Euro + 10 bin Euro maç başı ücreti var. Bu sezon 40 maç kadroya girdi ve 2.1 milyon Euro aldı. Önümüzdeki sezon kalırsa 1.7 milyon Euro garanti ve tahmini 400 bin Euro maç başı ile beraber 2.1 milyon Euro daha alacak.