Beşiktaş’ın 2 eski futbolcusu kulübü icraya verdi

Geçen sezon sonunda Beşiktaş ile anlaşmaları sonra eren Julien Escude ve Dany Nounkeu, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübe icra takibi başlattılar.

NTV Spor’un Beşiktaş Kulübü’nün Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime dayandırdığı haberine göre, Escude’nin yaklaşık 500 bin euro, Dany’in ise 480 bin euro alacağı nedeniyle hukuksal yollara başvurdular.

2010-2013 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma ise siyah-beyazlı takımda oynadığı dönemde kendisine verilen 125 bin euroluk cezanın iptali için mahkemeye başvurdu. Portekizli oyuncu kendisine verilen cezanın haksız olduğunu iddia ederek, cezanın iptali talebinde bulundu.

Siyah-beyazlı KAP'a yaptığı bildirimde, takımın eski futbolcularından Mehmet Aurelio’nun yaklaşık 800 bin euro alacağı nedeni ile 2012 yılında başlattığı icra takibi dosyasının ödemelerin gerçekleşmesi sonucu kapandığı da açıkladı.