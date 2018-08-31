Beşiktaş'ın 10 numarası Adem Ljajic İstanbul'da

Anıl UÇAN - İSTANBUL - DHA

Beşiktaş\'ın anlaşma sağladığı öğrenilen Torino\'nun Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic, İstanbul\'a geldi.

Milano\'dan kalkan uçakla 2 saat rötarlı olarak Atatürk Havalimanı\'na ulaşan 26 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 50 kadar Siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde havalimanından çıkış yapan Ljajic, daha sonra kendisini bekleyen araçla sağlık kontrolüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ljajic\'in havalimanından görüntüleri

- Taraftarların karşılaması

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