T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın 10 numarası Adem Ljajic İstanbul'da

Anıl UÇAN - İSTANBUL - DHA Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı öğrenilen Torino'nun Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic, İstanbul'a geldi

31 Ağustos 2018 16:54

Anıl UÇAN - İSTANBUL - DHA

Beşiktaş\'ın anlaşma sağladığı öğrenilen Torino\'nun Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic, İstanbul\'a geldi.
Milano\'dan kalkan uçakla 2 saat rötarlı olarak Atatürk Havalimanı\'na ulaşan 26 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 50 kadar Siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde havalimanından çıkış yapan Ljajic, daha sonra kendisini bekleyen araçla sağlık kontrolüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ljajic\'in havalimanından görüntüleri
- Taraftarların karşılaması
- Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Anıl UÇANDHA BeşiktaşTorino SırpAdem LjajicMilanoAtatürk HavalimanıSiyahbeyazlıTezahüratlarLjajicGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ LjajicTaraftarlarınDetaylar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24