'Beşiktaş'a yapılan haksızlıklar karşılık bulur; Çarşı sizde olmayan vicdandır'

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, olaylı Galatasaray derbisinin ardından koruduğu sessizliği bozdu. Çarşı'nın internet sitesi forzabesiktas.com'dan yapılan açıklamada, "En güzel rekabetin her zaman maneviyatta yaşanması gerektiğine hep inandık. Bu inancımızı koruyarak, adalet ve hakkaniyetten yoksun merciler ve emek hırsızı soysuzlar için bir kez daha altını çizmek isteriz; Beşiktaş’a, Beşiktaşlılara yapılan her haksızlık karşılığını bulur; zira çArşı sizde olmayan vicdandır!" denildi.

Çarşı'nın olaylı derbiyle ilgili açıklaması şöyle:

Öncelikle “Beşiktaş fizana gitse gideriz” diyen ve bunu 22 Eylül akşamı geçici ikametgah Olimpiyat Stadı tribünlerinde yerini alarak gösteren bütün Beşiktaş’lılara teşekkür ederiz.

Futbol sadece futbol değildir sözünü şöyle okuruz:

Bizler için Beşiktaş; sadece bir spor kulübü değil, bunun çok daha ötesidir. Bize onu emsalsiz kılan şey sahip olduğu değerleri ve duruşudur. Hayatı futbola değil, futbolu hayata feda edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Lakin, bu güzel oyunu çirkinleştirenler de bunun hesabını vermelidirler ki öfkemiz ve nefretimiz onlaradır.

Hakemin rakiplerimiz aleyhine olsa dahi verdiği bir kararı doğru kabul etmeyiz.

Kendi sporcumuzun nizam dışı hareketi ile gerçekleşen gole sevinmeyiz.

Galip gelenin değil, haklı olanın yanında yer aldık.

“Beşiktaş sen bizim ahlakımızsın” derken bize bu mirası devredenlerin izinden gittik.

Beşiktaşlılık bir aşk halidir, bunu böyle bildik ve böyle yaşadık.

Şeref ve haysiyet gibi kavramları hep kıskançlıkla sahiplendik.

Beşiktaşımız için zafer dediğimiz şeyin tabelada yer alan sayılar olmadığını, onunla yaşadığımız en güzel zaferlerin yüreğimizde yer aldığını hep hissettik.

Bizler için nihai zafer denilen asla ipi birinci göğüslemek olmadı!

Düşüncelerimizi gerçekleştirecek evelerlimiz ve geleneğimiz var olduğu sürece öylesine başı dik, alnı açık, onurlu ve gurur dolu tertemiz bir geçmişi geleceğe de aktaran ve gelecekte yaşatacak olan Beşiktaş’ımızın var olabilmesidir zafer.

Bizim için en adil hakem Şeref Bey, en dürüst sporcu Hakkı Yeten’dir. Bunlar böyle bilinsin.

Defalarca kez söyledik, anlamamakta ısrar edenler için tekrar söylemek bize zul gelmez.

Şiddete maruz kaldık ama asla şiddetten yana olmadık.

En güzel rekabetin her zaman maneviyatta yaşanması gerektiğine hep inandık.

Bu inancımızı koruyarak, adalet ve hakkaniyetten yoksun merciler ve emek hırsızı soysuzlar için bir kez daha altını çizmek isteriz;

Beşiktaş’a, Beşiktaşlılara yapılan her haksızlık karşılığını bulur; zira çArşı sizde olmayan vicdandır!

“Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil, daha güzel yenil!”

Akbabalar ve çakal sürüleri bilsin ki, sevinciniz kursağınızda kalacak.

Kaybettiğimiz şey 3 puandan ötesi değildir.

Hocamızdan top toplayıcımıza, malzemecimizden sporcumuza, yavru kartalımızdan en yaşlımıza, kulübümüzün hizmetkarlarından yöneticilerimize kadar hepimiz tek bilek tek yumruğuz.

Kendi yaralarımızı kendimiz sararız ve biz sadece ve sadece Beşiktaş’a sarılırız.