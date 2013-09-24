T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Beşiktaş'a yapılan haksızlıklar karşılık bulur; Çarşı sizde olmayan vicdandır'

Çarşı olaylı derbiyle ilgili sessizliğini bozdu:daha altını çizmek isteriz; Beşiktaş’a, Beşiktaşlılara yapılan her haksızlık karşılığını bulur; zira çArşı sizde olmayan vicdandır

24 Eylül 2013 13:50

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, olaylı Galatasaray derbisinin ardından koruduğu sessizliği bozdu. Çarşı'nın internet sitesi forzabesiktas.com'dan yapılan açıklamada, "En güzel rekabetin her zaman maneviyatta yaşanması gerektiğine hep inandık. Bu inancımızı koruyarak, adalet ve hakkaniyetten yoksun merciler ve emek hırsızı soysuzlar için bir kez daha altını çizmek isteriz; Beşiktaş’a, Beşiktaşlılara yapılan her haksızlık karşılığını bulur; zira çArşı sizde olmayan vicdandır!" denildi.

Çarşı'nın olaylı derbiyle ilgili açıklaması şöyle:

Öncelikle “Beşiktaş fizana gitse gideriz” diyen ve bunu 22 Eylül akşamı geçici ikametgah Olimpiyat Stadı tribünlerinde yerini alarak gösteren bütün Beşiktaş’lılara teşekkür ederiz.

Futbol sadece futbol değildir sözünü şöyle okuruz:

Bizler için Beşiktaş; sadece bir spor kulübü değil, bunun çok daha ötesidir. Bize onu emsalsiz kılan şey sahip olduğu değerleri ve duruşudur. Hayatı futbola değil, futbolu hayata feda edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Lakin, bu güzel oyunu çirkinleştirenler de bunun hesabını vermelidirler ki öfkemiz ve nefretimiz onlaradır.

Hakemin rakiplerimiz aleyhine olsa dahi verdiği bir kararı doğru kabul etmeyiz.

Kendi sporcumuzun nizam dışı hareketi ile gerçekleşen gole sevinmeyiz.

Galip gelenin değil, haklı olanın yanında yer aldık.

“Beşiktaş sen bizim ahlakımızsın” derken bize bu mirası devredenlerin izinden gittik.

Beşiktaşlılık bir aşk halidir, bunu böyle bildik ve böyle yaşadık.

Şeref ve haysiyet gibi kavramları hep kıskançlıkla sahiplendik.

Beşiktaşımız için zafer dediğimiz şeyin tabelada yer alan sayılar olmadığını, onunla yaşadığımız en güzel zaferlerin yüreğimizde yer aldığını hep hissettik.

Bizler için nihai zafer denilen asla ipi birinci göğüslemek olmadı!

Düşüncelerimizi gerçekleştirecek evelerlimiz ve geleneğimiz var olduğu sürece öylesine başı dik, alnı açık, onurlu ve gurur dolu tertemiz bir geçmişi geleceğe de aktaran ve gelecekte yaşatacak olan Beşiktaş’ımızın var olabilmesidir zafer.

Bizim için en adil hakem Şeref Bey, en dürüst sporcu Hakkı Yeten’dir. Bunlar böyle bilinsin.

Defalarca kez söyledik, anlamamakta ısrar edenler için tekrar söylemek bize zul gelmez.

Şiddete maruz kaldık ama asla şiddetten yana olmadık.

En güzel rekabetin her zaman maneviyatta yaşanması gerektiğine hep inandık.

Bu inancımızı koruyarak, adalet ve hakkaniyetten yoksun merciler ve emek hırsızı soysuzlar için bir kez daha altını çizmek isteriz;

Beşiktaş’a, Beşiktaşlılara yapılan her haksızlık karşılığını bulur; zira çArşı sizde olmayan vicdandır!

“Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil, daha güzel yenil!”

Akbabalar ve çakal sürüleri bilsin ki, sevinciniz kursağınızda kalacak.

Kaybettiğimiz şey 3 puandan ötesi değildir.

Hocamızdan top toplayıcımıza, malzemecimizden sporcumuza, yavru kartalımızdan en yaşlımıza, kulübümüzün hizmetkarlarından yöneticilerimize kadar hepimiz tek bilek tek yumruğuz.

Kendi yaralarımızı kendimiz sararız ve biz sadece ve sadece Beşiktaş’a sarılırız.

ETİKETLER

çarşıbeşiktaşgalatasarayderbiprovokasyon1453 kartallarıtaksimgezi parkıolimpiyat stadı

İlgili Haberler

Başbakan'a derbi brifingi: 10 bin kişi sahte biletle, 11 bin kişi kaçak girdi

Olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından Başbakan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Maçın ardından Beşiktaş'a ceza verilmesi gündeme gelirken, bazı futbolcular da cezalardan etkilenecek

Alen Markaryan: Sahaya girme gerçek Beşiktaş taraftarının işi değil

Topluca taç çizgisine kadar gidip geri döndüler. Neyse! Bu durumda racona göre ne yapman gerekiyor? Elindeki sandalyeyi kızdığın şahısa atman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24