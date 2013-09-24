Başbakan'a derbi brifingi: 10 bin kişi sahte biletle, 11 bin kişi kaçak girdi

İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın Başbakan Tayyip Erdoğan’a verdiği brifingte 1500 özel güvenlikçi yerine sadece 970 tanesinin görev yaptığı, stadın kapılarının saat 17.00’de kırılmasına rağmen bilgi verilmediği, 10 bin kişinin sahte biletle ve 11 bin kaçak taraftarın girdiği, her kapıda alkolmetre bulunmasına rağmen test yapılmadığı iletildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’tan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili bilgi aldı.

Güler ve Kılıç’ın verdiği brifingte olayların kapsamı ve güvenlik zaaflarıyla ilgili bilgi verildi.

İl Güvenlik Kurulu’nun derbiyle ilgili toplantısında, görevlendirilecek 1500 özel güvenlikçinin kapılardan sorumlu olacağı, saha içi güvenliği ise polisin sağlayacağı belirtilmişti. Ancak anlaşmalı şirketin 970 güvenlikçiyle stada ulaştığı dikkat çekildi. Karşılaşmada 1500’ü resmi, 500’ü sivil olmak üzere toplam 2 bin polisin görev aldığı vurgulandı.

Karşılaşmadan önce saat 17.00’de bazı kapıların kırıldığı, buna rağmen özel güvenlikçilerin yaşananları bildirmediği belirtildi. Tüm kapılarda alkolmetre bulunmasına rağmen kimseye test yapılmadığı tespit edilirken, savcıların raporunda bütün tribünlerde alkollü şahısların bulunduğuna da dikkat çekildi.

Sahte biletler yakalandı, 11 bin de kaçak taraftarın yasal olmayan yollarla stada girdiği belirlenirken, Beşiktaş’ın Türkiye Futbol Federasyonu’na da sadece 11 bin taraftarın kimlik bilgilerinin bildirildiği, kalanların ise bilinmediği ifade edildi.

Başbakan Erdoğan’ın bakanlara talimat verdiği, 31 Aralık 2013 tarihine kadar tüm statlarda yüz tanıma sisteminin kurulmasını istediği dile getirildi.

Ne dediler?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Bu barbarlığın yaşanmamış olması gerekirdi. Görünüyor ki, 3-5 bin kişi böylesine bir taşkınlık yapmak için, böyle bir provokatif eylemde bulunmak için hazırlanmış, içeriye sızmış veya bunların sızmalarına gözler kapanmış. Bu çirkinliğin sorumluları bulunmalı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: AK Parti’nin tribünleri terbiye etme, taraftarları sindirme ve kulüpleri kuşatma utanmazlıkları durmazsa ve gerekli tedbirler alınmazsa doğabilecek fatura herkes için ağır olur. Yeşil sahalara siyaseti bulaştıran, taraftarları bloklaştırarak birbirine diş bileyen bir hale gelmesine iyice zemin açan AKP zihniyeti olanlardan birinci derecede sorumludur.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak: Dopingle sarsılan sporumuz şimdi derin ellerin provokasyonuyla bir yok oluşa sürüklenmektedir. Gezi olayları sonrasında Çarşı grubuna yapılan operasyon sonuç vermeyince AKP sorunu tribünde çözmeye çalışmıştır.

TFF temsilcileri sayesinde…

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde TFF temsilcisinin uyanık tavrı, olası sıkıntılara baştan set çekti. Yüzlerce kişi soyunma odalarına yönelmesi üzerine temsilciler, stat dışında konuşlanan çevik kuvvet güçlerini süratli bir şekilde içeriye sevk etti. Böylece iki takım ile birlikte hakemlerin de güvenliğini sağlayarak facia önlenmiş oldu

Olaylı Beşiktaş-Galatasaray derbisinde faciayı Futbol Federasyonu temsilcilerinin önlediği ortaya çıktı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahaya giren yüzlerce kişinin Atatürk Olimpiyat Stadı’nın soyunma odalarına yönelmesi üzerine temsilcilerin stat dışında konuşlanan çevik kuvvet güçlerini süratli bir şekilde içeriye sevk ettirdiği ve iki takım ile birlikte hakemlerin de güvenliğini sağlayarak olası bir facianın önünü aldığı öğrenildi.

TFF temsilcilerinin dün federasyona ulaşan raporlarında maç öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı’nın 8 turnikesinin biletsiz şahıslar tarafından devre dışı bırakıldığı ve 10 kapının kilidinin kırılarak 2 bine yakın taraftarın tribünlere girdiği yazıldı.

Karşılaşmanın 75 ile 80. dakikalarında protokol tribününün tam karşısındaki tribünde Beşiktaş taraftarı arasında kavga başladığı, kavgaya karışan bu taraftarların önemli bölümünün uzatma dakikalarında sahaya inerek önce özel güvenlik elemanlarını tartakladığı, sonra da ellerindeki plastik sandalyeler ile az sayıda bulunan çevik kuvvet polisine saldırdığı ifade edildi.

Beşiktaş PFDK’da

Derbi maçının temsilci raporları doğrultusunda Beşiktaş kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Disiplin Talimatı’nın “Saha olayları” maddesine göre işlem yapılacak olan siyah-beyazlı kulübe olayların boyutu göz önüne alınarak 6 maçtan az olmamak koşuluşla seyircisiz oynama ve saha kapatma cezası verileceği bildirildi.

Beşiktaş’a ayrıca talimatın “Usulsüz seyirci alma” başlıklı maddesine göre 150 bin liraya kadar para cezası öngörüleceği vurgulandı.

‘Biletsiz hiç kimse içeri girmedi’

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, derbide yaşanan olaylarla ilgili açıklamasında, “Maça biletsiz hiç kimse girmedi. Sadece turnikelerde bozulma olduğu için biletler yırtılarak girildi. Taraftarlara da asla gaz sıkılmadı. Neden gaz sıkıldı deniyor anlamıyorum. Polis oldukça soğukkanlı davrandı” şeklinde konuştu.

Kalabalığın arasına biletsizler karışmış

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, kalabalığa karışarak, belli bir miktar biletsizin de içeri girdiğini söyledi. Kılıç, “Yaşananlardan sonra 6222 sayılı kanunda güvenlik kriterleri ile ilgili düzenlemeye gitme ihtiyacı kaçınılmaz hale gelecek. Büyük olasılıkla, 3 yıl önce kulüplerin isteği üzerine kulüplere devredilen stat içi güvenlik kriterleri konusunda yeniden emniyet birimleri, yetkili ve görevli hale getirilebilir” dedi.

67 taraftar serbest bırakıldı

Olaylı derbide gözaltına alındıktan sonra ifade veren 67 taraftarın tamamı serbest bırakıldı. Ancak bu 67 kişiye, 1 yıl maçlardan men cezası verildi.

Kamera kayıtlarından tek tek bulunacaklar

Olaylarla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmayı Cumhuriyet Savcısı Orhan Ozan yürütecek. Stattaki olaylara karışanlar güvenlik kamerası, TV kameraları ve polisin çektiği görüntülerden tek tek tespit edilecek. Bu arada Başsavcılık özel bir görevlendirme yapmadığı için statta önceki gün spor savcısı olmadığı bildirildi.

Soyunma odasında Fernandes-Melo kavgası

Taraftarlar sahaya indiği anlarda futbolcular da gerilim yaşadı. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Manuel Fernandes, olayları başlatmakla suçladığı Galatasaraylı Felipe Melo’ya, “Neden hep bunu yapıyorsun” diye bağırdı ve üzerine yürüdü. Bilic ve Fatih Terim kavgayı önledi.

Ne taraftarın sahaya girmesi, ne de maçın tatil edilmesi Fernandes ve Melo başta olmak üzere iki takım futbolcuları arasındaki gerginliği frenlemedi. Beşiktaş taraftarı saha içine girerken Olimpiyat Stadı’nın koridorlarında iki takım futbolcuları sert tartışmalar yapıyordu. Fernandes’in, Twitter’da gösterdiği tepkiyi soyunma odasında Melo’nun yüzüne de söylediği ve üzerine yürüdüğü ortaya çıktı.

Fernandes: Sen neden böylesin

Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş takımı, G.Saray’dan sonra soyunma odasına indiğinde Fernandes, Melo’ya bağırmaya başladı. Melo önce bu sözlere yanıt vermedi. Ancak Fernandes, tepkiye devam etti ve “Neden bunu yapıyorsun. Zaten öndesiniz ve Beşiktaş taraftarı da gergindi. Amacın ne?” diye bağırdı.

Melo: Pozisyon gereği yaptım

Bu sözler üzerine Melo da Fernandes’e, “Bir şey yapmadım. Pozisyon gereği fauldü. Olaylar zaten başlamıştı. Çıkarken başımıza attıklarından korunmak için formamı çıkardım. Formayı öpmem tribünlere yönelik değildi” dedi. Melo’nun yanıtı Fernandes’i tatmin etmedi. Portekizli, bağırmaya devam etti ve tartışma kavgaya dönme noktasına geldi. Araya Drogba ve Almeida girmeye çalıştı

Gökhan Töre koşup, Bilic’i çağırdı

Drogba, Melo’dan sakin olmasını isteyip, “Geçin içeri” diye bağırdı.

Fakat Fernandes, Melo’ya bağırıp tepki göstermeye devam edince Beşiktaş’ın diğer yabancı oyuncuları da G.Saray’ın Brezilyalı yıldızına tepki gösterdi.

Durumun kontrolden çıkacağını gören Gökhan Töre hemen içeri girip teknik direktör Slaven Bilic’i çağırdı.

Fatih Hoca da olaya el koydu

Bilic, iki takım oyuncularına “Sakin olun” diye seslenirken, Fatih Terim de olayların yaşandığı yere geldi. Bilic, Terim’den tansiyonu düşürmesi konusunda yardım isteyerek, “Futbolcuları lütfen buradan uzaklaştıralım. Herkes soyunma odasına gitsin” dedi. Fatih Hoca, “Merak etmeyin ben ilgileniyorum” diyerek futbolcularına soyunma odasına gitmeleri konusunda talimat verdi.

‘Böyle mi güvenlik sağlanır?’

Teknik Direktör Fatih Terim maç sırasında hiçbir görevi olmayan bir kişinin yanına gelerek kendisine bir şeyle söylemesine bir hayli sinirlendi.

Soluğu 4. hakemin yanında alan tecrübeli çalıştırıcı yaşadığı şoku anlatırken, öfkesi adeta gözlerinden okunuyordu. Terim’in, “Hocam ben teknik adamlara ayrılan bölgeyi biraz geçtim diye, hakkımı savunmak istedim diye haftalarca tribünde oturdum. Bakın adamlar ellerini kollarını sallayarak, güvenliği sizin sağlamanız gereken yere geliyorlar. Bu nasıl oluyor? Şimdi bu adam bana küfür etse, bıçak çekse, biz de karşılık versek sorumlu kim olacak. Terim kart takmayınca ceza geliyor, kimsenin tanımadığı bir kişi kartsız dilediği gibi saha içinde dolaşıyor. Pes vallahi” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

‘Melo neden herkesi tahrik ediyor’

Bu dakikadan sonra Drogba ve Selçuk futbolcuları alıp G.Saray soyunma odasına sokarken, Burak Yılmaz, Beşiktaşlı oyunculara gidip “Biz sakin olalım. Dışarısı zaten çok karışık” dedi. Bu sözlere tepki gösteren Fernandes, bir kez daha kızarak, “Melo neden o formayı çıkarıp herkesi tahrik ediyor” karşılığını verdi. Burak da “Tribünlerdeki sorun Melo’dan önce vardı” diye konuşup içeri gitti. Melo ve G.Saraylı oyuncular ile Olimpiyat koridorlarında tartışan Fernandes, öfkesini dindiremeyince gece de Twitter’dan Melo’ya tepki gösterdi.

Motta’yı zor tuttular

Melo’nun hamlesi sonrası yerde kalan Motta, saha içinde boğazına sarılan Selçuk’a soyunma odasında tepki gösterdi. Selçuk’un yanına gitmeye çalışan Motta’yı Gökhan Töre engelledi.

Milliyet muhabiri: Arka cebimizde altı birayla maça girdik

Milliyet spor servisinden Engin Davran, derbideki güvenlik tedbirlerini testten geçirmek için bilet alarak Atatürk Olimpiyat Stadı’na gitti. İşte Davran’ın izlenimleri…

“Stat çevresinde satılmaz diye düşünerek yanımıza 6 bira alarak maça gittik. Biletlerimiz C ve B kapısına aitti, C’den girdik. Bizi karşılayan özel güvenlik üstümü aradı. Bozuk paraları ayakkabıma saklamıştım. Cebimde çakmak buldu, ama almadı. ‘Alman lazım’ diye uyardım, ‘Hadi gir’ dedi. Arka ceplerimizdeki biraları stada rahatça soktuk. Üç tane özel güvenlik geçtik, kimse biraları fark etmedi. Beşiktaşlı taraftarlara kimse müdahale etmiyordu, polisler de yoktu.

Konum olarak şeref tribününün sol altındaydık. Biraları arka cebimizden çıkartıp, ayaklarımızın yanına bıraktık. Bu sırada bir özel güvenlik bizi gördü ve yanındaki arkadaşına da gösterdi. Adam, ‘Boş ver’ dedi, geçiştirdi! Hayatımdaki en rahat maçlardan biriydi. Üstüne üstlük binlerce Beşiktaşlı stada kaçak girdi. Çünkü kapılarda çok zayıf bir kontrol vardı.

Melo’nun gördüğü kırmızı karttan sonra karşı tribünden bir grup tekbir getirerek sahaya girmeye başladı. Bunu gören diğer taraftarlar sürü psikolojisiyle sahaya atladı.

Çarşı’ya 100 metre uzakta

Derbideki olaylar, Doğu tribünün, Kuzey tribüne yakın olduğu alt bölümde başladı. Her zaman Doğu tribünün tam ortasında olan Çarşı grubu, olayların başladığı noktaya 100 metre uzaktaydı.

Akar’ın tarak kemiği kırıldı

Derbide Beşiktaşlı gazeteci Rıdvan Akar’ın tarak kemiği kırıldı. Olayların yaşandığı bölümde oturan Akar, şunları söyledi:

“Önce bir tribün kavgası çıktı. Ayırmak için araya girdim, o itiş kakışta yere düştüm. Sonra tekrar araya girmeye çalıştım yine düştüm. Bu sırada tarak kemiğim kırıldı ve ayağım alçıya alındı. Ayrıca vücudumda ufak tefek başka hasarlar da oluştu.”

Melo yandı

Maçın son dakikasında hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla ihraç edilen Galatasaraylı Felipe Melo da dün PFDK’ya sevk edildi.

Brezilyalı futbolcunun oyun kurallarına aykırı olarak rakibe sert ve ciddi fallü eylemi nedeniyle 2 ila 4, sahadan çıkarken formasını taraftara göstererek taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle de sportmenliğe aykırı davranışların karşılığı olarak da 1 ila 3 maç arası ceza almasının kesin olduğu bildirildi. Melo’nun asgari 3 azami 5 maç ceza alabileceği kaydedildi.

Aydınus kızağa!

Beşiktaş tarafından oldukça eleştirilen derbinin hakemi Fırat Aydınus, gözlemcisi Murat Ilgaz’dan 8,1 aldığı, buna rağmen Merkez Hakem Kurulu’nun Aydınus’u 4 ile 6 hafta arasında dinlendireceği ortaya çıktı.

Her şey geçen hafta yapılan hakem belirleme toplantılarıyla başladı. MHK, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Fırat Aydınus ile birlikte Cüneyt Çakır ile Halis Özkahya’yı düşünmüştü. Ancak Fırat Aydınus’un geçen haftaki Gaziantepspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında, maçın gözlemcisi Sabahattin Şahin’den 8,8 (Çok iyi-övgüye değer performans) gibi çok iyi bir not alması, derbiyi Aydınus lehine çevirdi. Merkez Hakem Kurulu da bu notu düşünerek karşılaşmayı tecrübeli hakeme verdi.

Ancak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşananlar ve özellikle siyah-beyazlıların verdiği aleyhte demeçler, bir anda Fırat Aydınus’u hedef isim haline getirdi. Derbinin gözlemcisi Murat Ilgaz’ın da Aydınus’a 8,1 verdiği ortaya çıktı.

Bu notun açılımı ise tatminkâr, geliştirilecek önemli noktalar olarak gösteriliyor. Bunu rağmen Merkez Hakem Kurulu’nun çok eleştiri alan Fırat Aydınus’u bir süre dinlendireceği ifade edildi.