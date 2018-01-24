Beşiktaş'a yalnızca Chicharito'dan olumlu yanıt geldi

Beşiktaş'ın ilgilendiği birçok forvet başka kulüplerle anlaşma noktasına gelirken, Chicharito'nun menajerinden siyah-beyazlılara yeşil ışık gelirken İngiltere'de ilgilenilen forvetlerin hemen hemen tamamı listeden çıktı.

Cenk Tosun'u Everton'a sattıktan sonra özellikle İngiltere'de yoğun bir şekilde yeni forvet arayışına giren Beşiktaş için adaylar yavaş yavaş eleniyor.

Goal Türkiye'nin haberine göre adı Beşiktaş ile anılan Kevin Gameiro, Newcastle United'a transfer olabilir. Daily Express' in haberine göre, menajer Rafa Benitez, Ocak ayı içerisinde büyük ölçekli bir transfer harcamasına yeşil ışık yaktı. Tıpkı Beşiktaş gibi yeni bir forvet arayan Newcastle'ın ilk adayı ise Gameiro. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız golcü için 16 milyon sterlin'i gözden çıkarmış durumda.

Öte yandan Chelsea'nin Roma'dan Dzeko'yu alacağı, bu durumda da Roma'nın Sturridge'i transfer edeceği iddiaları Liverpool'lu oyuncuyu da Beşiktaş'ın listesinden çıkarıyor.

Arsenal ise Alexis Sanchez'in gidişinin ardından Danny Welbeck'i satmaktan vazgeçti ve bu futbolcu da Beşiktaş'ın hedefleri arasından ayrıldı.

Tüm bunların ardından Beşiktaş'ın elinde tek seçenek olarak Chicharito olarak bilinen Meksikalı oyuncu Javier Hernandez kaldı. Chicharito'nun menajeri Eduardo Hernandez Fox Sports' a Chicharito'nun Ocak ayı içerisinde West Ham United'tan ayrılmak istediğini söyleyen Hernandez, Chicharito'nun kendisine gelen teklifleri dinlemeye hazır olduğunu belirtti. Hernandez ayrıca içlerinde Beşiktaş'ın da olduğu birkaç kulübün oyuncusuyla ilgilendiğini söyledi.(BirGün)