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Politika

Beşiktaş’a Türkan Saylan heykeli

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) eski başkanı Türkan Saylan’ın “bronz heykeli” kendi adını taşıyan parkta açıldı.

27 Aralık 2009 02:00

T24- Beşiktaş Belediyesi’nın katkılarıyla Prof. Ferit Özşen’in yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) eski başkanı Türkan Saylan’ın “bronz heykeli” kendi adını taşıyan parkta açıldı.

Açılış kurdelesini CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar ve Prof. Ferit Özşen birlikte kesti. Yapıldıktan sonra açılışının gecikmesiyle gündeme gelen heykelin açılışına ÇYDD üyeleri ile CHP’liler de katıldı. Töreni Beşiktaş Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi, sanatçı Altan Erkekli sundu. Törene katılanlar marş ve türkülerle coştu. Baykal, Saylan’ın kendisini bir davaya bir inanca adamış bilim kadını olduğunu belirterek insanların onu unutmaması gerektiğini vurguladı.

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