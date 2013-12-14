T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'a transfer yasağı

Beşiktaş, FIBA'nın, gönderdiği yazıyla, transfer yapmalarını yasaklandığını açıkladı

14 Aralık 2013 00:26

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Beşiktaş Kulübü'ne gönderdiği yazı ile Beşiktaş İntegral Forex Erkek Basketbol Takımı'na transfer yasağı getirdiğini bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; 
"Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından gönderilen yazıda, kulübümüz hakkında transfer yasağı uygulandığı bildirilmiştir. 
Kulübümüz, Allen Iverson ile 2010 yılında sözleşme imzaladıktan sonra, oyuncuda sözleşme imzaladığı tarihlerde bildirilmeyen ve geçmişte de tekrarlanmış bir sakatlığın ortaya çıkması nedeniyle, Allen Iverson'a yapılan ödemeler o dönemdeki yönetim tarafından askıya alınmıştır.
Allen Iverson tarafından kulübümüze karşı Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) nezdinde dava açılmış olup, dava kısmen kabul edilmiştir. 
Bu karara karşı, Spor Tahkim Mahkemesi'ne ( CAS ) yapılan temyiz başvurumuz reddedilmiş ve Allen Iverson'a kararda belirtilen ödemelerin yapılmamış olması nedeniyle, FIBA tarafından kulübümüze transfer yasağı getirilmiştir. 
Oyuncu lehine karar verilen bedelin ödenerek transfer yasağının kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır."

ETİKETLER

bjkbeşiktaşiversonbasketboltransferfiba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24