Beşiktaş'a transfer yasağı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Beşiktaş Kulübü'ne gönderdiği yazı ile Beşiktaş İntegral Forex Erkek Basketbol Takımı'na transfer yasağı getirdiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından gönderilen yazıda, kulübümüz hakkında transfer yasağı uygulandığı bildirilmiştir.

Kulübümüz, Allen Iverson ile 2010 yılında sözleşme imzaladıktan sonra, oyuncuda sözleşme imzaladığı tarihlerde bildirilmeyen ve geçmişte de tekrarlanmış bir sakatlığın ortaya çıkması nedeniyle, Allen Iverson'a yapılan ödemeler o dönemdeki yönetim tarafından askıya alınmıştır.

Allen Iverson tarafından kulübümüze karşı Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) nezdinde dava açılmış olup, dava kısmen kabul edilmiştir.

Bu karara karşı, Spor Tahkim Mahkemesi'ne ( CAS ) yapılan temyiz başvurumuz reddedilmiş ve Allen Iverson'a kararda belirtilen ödemelerin yapılmamış olması nedeniyle, FIBA tarafından kulübümüze transfer yasağı getirilmiştir.

Oyuncu lehine karar verilen bedelin ödenerek transfer yasağının kaldırılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır."