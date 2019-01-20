Beşiktaş'a Tottenham'dan sol kanat

Akhisarspor'u deplasmanda mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Ryan Babel'i Fulham'a satan siyah-beyazlıların sol kanat için arayışları sürerken Fransa'dan yeni bir iddia geldi.

L'Equipe'de yer alan habere göre Beşiktaş, Babel'in yerine Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan Georges-Kevin N'Koudou'yu kiralamak istiyor. Kartal, 23 yaşındaki sol kanat için teklifini İngiliz ekibine iletirken cevap beklemeye başladı.

2016-2017 sezonunun başında Marsilya'dan 11 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olan N'Koudou, geçtiğimiz sezonun devre arasında Burnley'de kiralık olarak forma giymişti.