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Spor

Beşiktaş'a Tottenham'dan sol kanat

N'Koudou 2016-2017 sezonunun başında Marsilya'dan 11 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu

20 Ocak 2019 18:40

Akhisarspor'u deplasmanda mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Ryan Babel'i Fulham'a satan siyah-beyazlıların sol kanat için arayışları sürerken Fransa'dan yeni bir iddia geldi.

L'Equipe'de yer alan habere göre Beşiktaş, Babel'in yerine Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan Georges-Kevin N'Koudou'yu kiralamak istiyor. Kartal, 23 yaşındaki sol kanat için teklifini İngiliz ekibine iletirken cevap beklemeye başladı.

2016-2017 sezonunun başında Marsilya'dan 11 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olan N'Koudou, geçtiğimiz sezonun devre arasında Burnley'de kiralık olarak forma giymişti.

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