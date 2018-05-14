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Spor

Beşiktaş'a Nuri Şahin müjdesi!

Gurbetçi futbolcu, Dortmund ile yollarını ayırıyor

14 Mayıs 2018 19:38

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan milli futbolcu Nuri Şahin'in sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacağı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan bilgilere göre; Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin hakkında Alman basını bir iddia ortaya attı.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'de yer alan habere göre 5,5 sezondur Dortmund forması giyen 29 yaşındaki futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Haberde Alman devinin kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planladığı ve bu doğrultuda Nuri'nin yanı sıra Marcel Schmelzer ve Gonzalo Castro'nun da başka bir kulübe transferine izin verileceği belirtildi.

Sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan yıldız oyuncunun adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu.

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