Beşiktaş'a müjdeli haber; yıldız futbolcunun oynayabilecek duruma geldiği açıklandı

Beşiktaş'a sakat futbolcularından iyi haberler gelmeye devam ediyor. Negredo ve Oğuzhan'dan sonra tamamen hazır duruma gelen Gökhan Töre de Aytemiz Alanyaspor maçında şans bulabilir.

Negredo ve Oğuzhan'ın takımla birlikte çalışmalara başlaması, Pepe'nin ayağındaki kırığın tamamen iyileşmesiyle Şenol Güneş'in Aytemiz Alanyaspor oyun planı hemen hemen şekillenmeye başlarken, Beşiktaş'a bir iyi haber de Gökhan Töre'den geldi.

9 aylık aranın ardından çalışmalara başlayan Gökhan Töre'nin idman performansı teknik ekibi sevindirirken, Aytemiz Alanyaspor'a karşı Şenol Güneş'in forma şansı tanıması halinde oynayabilecek duruma geldiği ve Quaresma'nın yokluğunda elinde yalnızca Lens kalan Güneş'in, Töre'yi de değerlendirebileceği bildirildi.

Alanyaspora'a karşı cezalı Adriano, Medel ve Quaresma'dan yoksun yararlanamayacak olan Güneş'in kalede Fabri, savunmada Caner, Pepe, Tosic ve Gökhan Gönül, orta alanda Atiba ve Oğuzhan, hücum hattında ise Babel, Talisca, Lens ve Negredo'ya şans vermesi bekleniyor.

Şenol Güneş'in maçın gidişatına göre Gökhan Töre ve Vagner Love'a süre verebileceği de gelen haberler arasında.