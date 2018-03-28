T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'a müjdeli haber; yıldız futbolcunun oynayabilecek duruma geldiği açıklandı

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

28 Mart 2018 20:23

Beşiktaş'a sakat futbolcularından iyi haberler gelmeye devam ediyor. Negredo ve Oğuzhan'dan sonra tamamen hazır duruma gelen Gökhan Töre de Aytemiz Alanyaspor maçında şans bulabilir.

Negredo ve Oğuzhan'ın takımla birlikte çalışmalara başlaması, Pepe'nin ayağındaki kırığın tamamen iyileşmesiyle Şenol Güneş'in Aytemiz Alanyaspor oyun planı hemen hemen şekillenmeye başlarken, Beşiktaş'a bir iyi haber de Gökhan Töre'den geldi.

9 aylık aranın ardından çalışmalara başlayan Gökhan Töre'nin idman performansı teknik ekibi sevindirirken, Aytemiz Alanyaspor'a karşı Şenol Güneş'in forma şansı tanıması halinde oynayabilecek duruma geldiği ve Quaresma'nın yokluğunda elinde yalnızca Lens kalan Güneş'in, Töre'yi de değerlendirebileceği bildirildi.

Alanyaspora'a karşı cezalı Adriano, Medel ve Quaresma'dan yoksun yararlanamayacak olan Güneş'in kalede Fabri, savunmada Caner, Pepe, Tosic ve Gökhan Gönül, orta alanda Atiba ve Oğuzhan, hücum hattında ise Babel, Talisca, Lens ve Negredo'ya şans vermesi bekleniyor.

Şenol Güneş'in maçın gidişatına göre Gökhan Töre ve Vagner Love'a süre verebileceği de gelen haberler arasında.

ETİKETLER

BeşiktaşGökhan Törekanat oyuncususakatlıkiyileştioynayabilecek duruma geldiAlanyasporSpor Toto Süper Ligmüjdeli haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24