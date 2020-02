Beşiktaş'a kaybettiren 4 sebep  

Sezon hazırlıkları 25 Haziran\'da başlayacak

Çin planları 1 yıl ertelenebilir

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig\'de sezonu 4\'üncü olarak tamamlayan Beşiktaş, öncelikli olarak sezonun muhasebesini yapıyor.

Bu konu her ne kadar camia ve spor kamuoyu tarafından uzunca tartışılacak olsa da sezonun 4 önemli konu etrafında toplamak mümkün.

Bu konular:

1- Siyah-beyazlılar üst üste 3\'üncü şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi\'nde başarılı olmak hedefiyle başladığı sezonda yenilgisiz gruplardan çıkarak Şampiyonlar Ligi hedefini bir ölçüde gerçekleştirdi. Ancak Şampiyonlar Ligi maçlarının oynandığı 13 Eylül - 6 Aralık tarihleri arasındaki 10 lig maçında kaybedilen 16 puan Beşiktaş\'ın şampiyonluğu kaçırmasında en belirleyici faktör oldu.

2- İlk devreyi 30 puanla 4\'Üncü sırada kapatan Kara Kartallar, 2\'nci devrede 41 puan topladı. Ama bu kez de şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ve Medipol Başakşehir\'e kırılma maçlarında yenilince ligin 4\'üncü bitirilmesi kaçınılmaz oldu.

3- Fenerbahçe ile oynanan ve yarıda kalan kupa maçı ve sonrasındaki 15 günlük süreçte yaşanan olayların lige yansıması ve Galatasaray mağlubiyetinin bu döneme denk gelmesi de şampiyonluğun kaybedilmesindeki önemli etkenlerden birisiydi.

4- Tüm bu olumsuzluklara rağmen Beşiktaşlılara göre şampiyonluğun kaçmasındaki en önemli faktör ise santrafor yetersizliği oldu. Dünya çapındaki \'Come to Beşiktaş\' sloganları ve şovları ile alınan Negredo, Lens ve devre arasında Cenk\'in yerine gelen Love gibi isimler skor katkısı yapmaktan uzak kalınca, Beşiktaş kazanabileceği bir çok maçta puan kaybı yaşadı.

SEZON HAZIRLIKLARI 25 HAZİRAN\'DA BAŞLAYACAK

Siyah-beyazlılar için şampiyonluğun ve 2\'nciliğin bile kaçması yeni sezon hazırlıklarını da etkileyecek.

UEFA Avrupa Ligi\'nde 3 eleme oynayacak olan siyah-beyazlılar ilk eleme maçına 26 Temmuz\'da çıkacağı için sezonu erken açacak. Son iki yılda Temmuz ayında sezonu açan ve bir çok oyuncuya fazladan izin veren Güneş, top başını bu kez Haziran ayında yaptıracak. Milli takımlarda olan futbolcular haricinde hiç bir öğrencisine ekstradan izin vermeyecek olan Şenol Güneş, tüm futbolcuların 25 Haziran sabahı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde olmasını istedi. Bu tarihte antrenmanlara başlayacak olan siyah beyazlılar bir kaç gün İstanbul\'da çalıştıktan sonra kamp yapmak için Avrupa\'ya gidecek.

ÇİN PLANLARI 1 YIL ERTELENEBİLİR

Bu arada geçen yıl başlatılan Çin projesinin bu yaz döneminde rafa kaldırılması gündeme geldi. Teknik direktör Şenol Güneş, kondisyon ve özel maçlar için 2 ayrı kamp programı yaparken bu planların içinde şu an için Çin seyahati yer almıyor. Avrupa ligine hazırlanmak için sürenin kısa olması ve Çin seyahatinin tek maçlığına olsa bile en az 5-6 güne mal olması uzak doğu planlarının ertelenmesi ihtimalini de güçlendiriyor. Şenol Güneş\'in önümüzdeki günlerde başkan Fikret Orman ile tekrar bir araya gelerek sezon başı planlamasına kesin şeklini vereceği öğrenildi.