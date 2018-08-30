Beşiktaş'a karşı kale Okan Koçuk'un

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor, Harun Tekin\'in ayrılmasının ardından Beşiktaş\'a karşı kaleyi Okan Koçuk\'a emanet edecek. Ayrıca yeni transferlerin de Beşiktaş\'a karşı oynaması bekleniyor.

Transferin son günlerini hareketli geçiren Bursaspor, diğer yandan da Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Harun Tekin\'in Fenerbahçe\'ye transfer olmasının ardından yeşil-beyazlı ekip ise Beşiktaş\'a karşı kaleyi Okan Koçuk\'a emanet edecek. Bursaspor\'un altyapısından yetişen 23 yaşındaki kaleci, son 2 sezonu Bandırmaspor ve ardından İstanbulspor\'da kiralık olarak geçirmişti. Tecrübe kazanan genç kaleci, Türk Milli Takımı\'nın U16\'dan itibaren tüm yaş gruplarında da forma giydi. Özellikle teknik direktör Samet Aybaba\'nın da yoğun ilgi gösterdiği Okan Koçuk, bu sezon Harun Tekin\'in geleceğinin belli olmaması üzerine takımda tutulmuştu.

Harun Tekin\'in Fenerbahçe\'ye gidişinin ardından Bursaspor\'un kalesini ise 23 yaşındaki Okan Koçuk, 21 yaşındaki Muhammed Şengezer ve 19 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz oluşturacak. Yeşil-beyazlıların kalecilerinin yaş ortalamasının ise 21 olması dikkat çekiyor.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA

Öte yandan teknik direktör Samet Aybaba, Beşiktaş maçının ilk 11\'ini kafasında belirlemeye başladı. Buna göre yeni transferler Iasmin Latovlevici ve Santiago Vergini, lisanslarının çıkarılması halinde ilk 11\'de maça başlayacak. Aziz Behich\'in gidişinin ardından sol bekte Latovlevici\'nin, stoperde ise Ertuğrul Ersoy\'un partneri olarak Vergini\'nin yer alması bekleniyor. Son 2 haftadır stoperde forma giyen Barış Yardımcı\'yı esas mevkisi olan sağ beke çekmeyi düşünen Aybaba, son 2 hafta tam süre alan ve gösterdiği performans nedeniyle takdir toplayan 18 yaşındaki Burak Kapacak\'ı ise tecrübesizliği nedeniyle yedek soyunduracak. Geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor\'a karşı forma giyen bir diğer yeni transferlerden Henri Saivet\'nin de ilk 11\'de olması bekleniyor.

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