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Spor

Beşiktaş'a Japon sağ bek!

Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen Andreas Beck'in satılması halinde yeni adaylara yönelecek

16 Ağustos 2017 15:38

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sağ bek mevkiinde performansını yeterli görmediği Andreas Beck'i satıp yerine Hamburg forması giyen Japon futbolcu Gotoku Sakai'yi transfer etmeyi düşünüyor.

Şenol Güneş’in ilk 11’de tercih ettiği Gökhan Gönül’ün de sıklıkla sakatlanması nedeniyle bu bölgedeki rotasyonu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Hamburg forması giyen Japon sağ bek Gotoku Sakai’yi gündemine aldı.

Milliyet Skorer’den Serdar Sarıdağ’ın haberine göre Boyko, Milosevic, Franco ve Aras’ı elden çıkarmayı düşünen Beşiktaş, Andreas Beck ile de bir görüşme gerçekleştirecek ve Alman sağ bekin takımdan ayrılması halinde bu bölgeye bir transfer daha yapılacak.

Beşiktaş’ın sağ bek için gündemindeki tek isim Sakai değil. Siyah-beyazlılara önerilen isimlerden biri de, geçen sezon kiralık olarak Bordeaux forması giyen ve sonra Arsenal’e geri dönen Mathieu Debuchy… Beck’in elden çıkarılması durumunda siyah-beyazlılar yeni adaylara yönelecek.

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