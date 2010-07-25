Beşiktaş'a Güiza önerisi

T24 - Siyah-beyazlılar, yurt dışında forvet ararken karşılarına ilginç bir öneri geldi.



Fenerbahçe'nin satışa çıkardığı Güzia'nın adı, Teknik Direktör Bernd Schuster'e iletildi. İspanyol futbolcunun bu transfere sıcak baktığı vurgulanırken kararı Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği bildirildi.



Fenerbahçe, Daniel Güiza'dan kurtulmaya çalışırken, İspanyol oyuncunun menajeri Quique Pina, İspanya Ligi'nin eski gol kralını Beşiktaş'a önerdi.



Milliyet'in haberine göre; Getafe Başkanı'nın, bonservisi için 5 milyon euro istendiğini söylediği golcünün, forvet arayışında bulunan Kartal'ın Teknik Direktörü Bernd Schuster'e teklif edildiği ortaya çıktı. Uzun yıllar İspanya'da yaşayan Alman çalıştırıcının da bu konuya olumlu bakabileceği iddiasında bulunuldu.



Sarı-lacivertlilerden ayrılması neredeyse kesinleşen Güiza'ya takım bulabilmek için önce İspanyol pazarında arayışa geçen Menajer Pina'nın, istenen fiyatta bir kulüple anlaşamaması nedeniyle Türkiye pazarına yöneldiği belirtildi. Schuster'in de, İspanyol Ligi Liga'dan yakından tanıdığı Daniel Güzia konusunda tam olarak net bir yanıt vermediği, bu konuyu Beşiktaş Yönetimi ile birlikte masaya yatıracağı vurgulandı. Bu transfer konusunda siyah-beyazlı yönetimin kararının etkili olacağı ifade edildi.





Soru işaretleri



Ancak, Güzia'nın Fenerbahçe'deki sabıkalı durumu ve gol yollarındaki problemli tavrının, Beşiktaş yolundaki en büyük engel olabileceği belirtildi. Üstelik siyah-beyazlıların, "Artık Fener ve Cim Bom gibi büyük takımlardan futbolcu almayacağız" yolundaki düşüncesinin de bu transferin olasılığını zayıflattığı vurgulandı.



