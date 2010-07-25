T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'a Güiza önerisi

Siyah-beyazlılar, yurt dışında forvet ararken karşılarına ilginç bir öneri geldi.

25 Temmuz 2010 03:00

T24 - Siyah-beyazlılar, yurt dışında forvet ararken karşılarına ilginç bir öneri geldi.

Fenerbahçe'nin satışa çıkardığı Güzia'nın adı, Teknik Direktör Bernd Schuster'e iletildi. İspanyol futbolcunun bu transfere sıcak baktığı vurgulanırken kararı Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği bildirildi.

Fenerbahçe, Daniel Güiza'dan kurtulmaya çalışırken, İspanyol oyuncunun menajeri Quique Pina, İspanya Ligi'nin eski gol kralını Beşiktaş'a önerdi.

Milliyet'in haberine göre; Getafe Başkanı'nın, bonservisi için 5 milyon euro istendiğini söylediği golcünün, forvet arayışında bulunan Kartal'ın Teknik Direktörü Bernd Schuster'e teklif edildiği ortaya çıktı. Uzun yıllar İspanya'da yaşayan Alman çalıştırıcının da bu konuya olumlu bakabileceği iddiasında bulunuldu.

Sarı-lacivertlilerden ayrılması neredeyse kesinleşen Güiza'ya takım bulabilmek için önce İspanyol pazarında arayışa geçen Menajer Pina'nın, istenen fiyatta bir kulüple anlaşamaması nedeniyle Türkiye pazarına yöneldiği belirtildi. Schuster'in de, İspanyol Ligi Liga'dan yakından tanıdığı Daniel Güzia konusunda tam olarak net bir yanıt vermediği, bu konuyu Beşiktaş Yönetimi ile birlikte masaya yatıracağı vurgulandı. Bu transfer konusunda siyah-beyazlı yönetimin kararının etkili olacağı ifade edildi.


Soru işaretleri

Ancak, Güzia'nın Fenerbahçe'deki sabıkalı durumu ve gol yollarındaki problemli tavrının, Beşiktaş yolundaki en büyük engel olabileceği belirtildi. Üstelik siyah-beyazlıların, "Artık Fener ve Cim Bom gibi büyük takımlardan futbolcu almayacağız" yolundaki düşüncesinin de bu transferin olasılığını zayıflattığı vurgulandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24