Beşiktaş'a Dünya Kupası'ndan 10 numara adayı

Beşiktaş, Avusturya'da yeni sezon için ikinci hazırlık kampı çalışmalarına başlıyor.

Siyah Beyazlı takımda Slovakya'da yapılan kampa dahil edilmeyen ispanyol golcü Negredo'nun Avusturya'daki ikinci kampta yer alması bekleniyor. Yaşadığı sakatlığı atlatan oyuncunun Avusturya Kampında yapılacak hazırlık maçlarında forma giymesi planlanıyor. Beşiktaş yönetimi futbolcuyu mali tablolara en uygun şekilde elden çıkartmayı düşünüyor.

Beşiktaşlı eski futbolcu antrenör Guti Hernandez Avusturya kampında teknik direktör Şenol Güneş'in heyetinde çalışmalara başlayacak.

Beşiktaş, 20 Temmuza kadar sürecek yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesinde sürdürecek.

Sözleşmesi biten Atiba Hutchinson'a yeni teklif sunan yönetim Kanadalı oyuncudan gelecek cevabı bekliyor. İstanbul'da olan oyuncu tekrar Beşiktaş ile sözleşme imzalamaya oldukça yakın durumda bulunuyor.

Siyah Beyazlı takımda dış transferde 10 numara pozisyonu için arayışlar devam etmekte Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'na veda eden Chadli ismi Beşiktaş'ın gündeminde yer almaya devam ediyor

Vida konusunda beklemede olan yönetim Hırvat stoper için dünya kupasının ardından kapıyı açabilir. Beşiktaş kulübü Domagoj Vida konusunda astronomik rakamlar dışında oyuncuyu elden çıkartmayı düşünmüyor.