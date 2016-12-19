Beşiktaş'a çifte takviye

Beşiktaş’ın devre arası takviyeleri netleşti. Siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarısına Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel ve Brezilyalı stoper Manoel Messias ile kadrosunu güçlendirerek başlayacak.

Kasımpaşa maçındaki kötü futbol ve 2-1'lik mağlubiyet sonrası Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş, mini bir transfer zirvesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Güneş, devre arasında kanat ve stoper alınması yönündeki talebini yineledi. Orman ise deneyimli hocaya iki mevkiye ocakta yapılacak takviyelerin netleştiği müjdesini verdi.



Siyah- beyazlılar, sezon başında da gündemini meşgul eden Cruzeiro'nun 26 yaşındaki Brezilyalı stoperi Manoel Messias ile Deportivo'dan Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'i Kartal yapmak için artık geri sayımda.

Pazarlıklarda sona gelindi

Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Manoel'in 4 milyon Euro'luk bonservis bedelini indirme pazarlıklarında sona yaklaşan Beşiktaş, bu transferi bitirdiğinde kadrosundaki Brezilyalı sayısını 5'e çıkarmayı planlıyor.



Yönetimin, devre arasında kadrosuna katmak üzere olduğu bir diğer isim Babel ise Deportivo'nun 31 Aralık'ta sona erecek sözleşmesini uzatma teklifini Beşiktaş'a gelmek istediği için geri çevirdi.



Siyah-beyazlılar, Manoel ve bonservis bedeli ödemeyeceği eski Kasımpaşalı 29 yaşındaki Babel'i renklerine bağlayıp çifte takviyeyle ara transfer çalışmalarını tamamlayacak.