Beşiktaş'a 'çevreci' oyuncu geliyor

Almanya 1. Futbol Ligi'nin ekibi Eintracht Frankfurt'un yıldız futbolcuları kaleci Markus Pröll, orta saha futbolcusu Michael Fink ve defans oyuncusu Patrick Ochs, "Hayvanlar için Fair Play!" talep ederek PETA'nın Türkiye'deki sahipsiz hayvanlar için verdiği mücadeleye, Frankfurt'ta düzenledikleri eylemle destek verdi. Etkinlikte futbolcular imzalı resimlerini dağıtıp destek istediler.



İki saatlik eylem



Türkiye'deki sahipsiz hayvanların karşı karşıya kaldığı acımasız muameleler ve korkunç yaşam şartlarına dikkat çekmek isteyen Frankfurtlu futbolcular, Frankfurt Belediyesi önündeki Römerberg meydanında üzerinde "Türkiye'deki Sahipsiz Hayvanlara karşı da Fair Play!" yazılı kale direklerinin önünde yer alarak eylem yaptı. İki saat süren etkinlikte yıldız futbolcular Türkiye'nin Almanya-Berlin Büyükelçiliği'ne gönderilen protesto kartlarını da çevredekilere dağıtıp "Kartları doldurup mutlaka yetkili merciye gönderin" tavsiyesinde bulundu.



Tatilde kendimiz gördük



Beşiktaş ile yeni sezon için sözleşme imzaladığı iddia edilen Michael Fink, "Hedefimiz Türkiye'deki sahipsiz hayvanlara sahip çıkılması için yetkili mercileri hayvan hakları konusunda harekete geçirmek. PETA'nın bu konuda yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz, destekliyoruz" dedi.

Alman milli takımının gelecek vaat eden yıldızlarından Patrick Ochs ise, "Michael Fink ile Türkiye'ye gittiğimizde gördük. Türkiye' de her yıl binlerce sahipsiz köpeklerin, insanların uyguladıkları şiddet ve eziyetine kurban olduğunu öğrendik. Köpeklerin zehirlendiğini, silahlarla vurularak öldürüldüğünü duyunca şoka girdik. Bu köpeklerin evi olmasını istiyoruz. Peta'nın bu girişimene severek destek verdik" diye konuştu.



2004'deki yasaya rağmen zulüm



Eşinin Türk olduğunu söyleyen Frankfurt'un kalecisi Markus Pröll ise şunları söyledi: "Küçüklüğümden beri köpekleri çok severim. Türkiye'de açlıktan ölen, yiyecek bulmalarının imkansız olduğu çorak ve ıssız yerlere atılarak adeta müebbet hapis cezasına çarptırılan köpeklerin korunmasını istiyorum. 2004 yılından beri Türkiye' de bir Hayvan Hakları Yasasının mevcudiyetine rağmen bu kıyım ve zulüm önlenememektedir. Bunun için arkadaşlarımla PETA'nın Türkiye'deki sahipsiz hayvanlar için verdiği mücadeleye destek veriyoruz.”