Beşiktaş'a beş ödül birden

Beşiktaş sosyal ve dijital projelerinin karşılığını alıyor

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -

Siyah Beyazlılar, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 29\'uncusu düzenlenen ve Türk reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Kristal Elma\'da, biri Büyük Ödül, üç Kristal Elma ve bir de Gümüş Ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Kristal Elma Ödülleri\'nde Siyah Beyazlılara, yıl içerisinde gerçekleştirdiği fark yaratan projeleri ile ödül yağdı. Dijital ve Sosyal Medya Dalında Büyük Ödül\'e layık görülen \"Sessiz Tezahürat\", ayrıca En Yaratıcı Sosyal Sorumluluk Kampanyası ve Etkinlik Tabanlı Pazarlama Kategorilerinde iki ayrı Kristal Elma aldı.

SESSİZ TEZAHÜRAT PROJESİNE KRİSTAL ELMA

Dijital ve Sosyal Medya Dalında Büyük Ödül\'e ve En Yaratıcı Sosyal Sorumluluk Kampanyası ile Etkinlik Tabanlı Pazarlama Kategorilerinde Kristal Elma ödüllerine layık görülen \'Sessiz Tezahürat\' projesi tüm dünyaya verdiği mesajla da dikkatleri üzerine çekmişti. Sessiz Tezahürat ile dünyada bir ilke imza atan Beşiktaş tribünleri, Şampiyonlar Ligi maçının başlama düdüğü ile birlikte sessiz bir koroya dönüşmüş ve bir dakika boyunca işitme engelli alfabesi ile tezahürat yapmıştı. 42 bin kişilik sessiz koro, 1 dakika boyunca hiç ses çıkarmadan işaret diliyle önce \'Irkçılığa dur de\' ve ardından \'Kara Kartal\' diye bağırmış ve sadece Türkiye\'nin değil, tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

EFENDİ BEŞİKTAŞ\'A GÜMÜŞ ÖDÜL

Yeni Marka Kimliği kategorisinde de kurumsal kimlik çalışmalarıyla Kristal Elma alan Beşiktaş Kurumsal İmaj kategorisinde ise \'Efendi Beşiktaş\' konsepti ile Gümüş ödülü aldı. Törende ödülleri Kulüp adına Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ile Beşiktaş\'ın ortak çalıştığı ajans olan Muhabbet ekibi aldı.