T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ'A 3 GURBETÇİ FUTBOLCU İSTANBUL (A.A)

27 Mayıs 2011 19:05

-BEŞİKTAŞ'A 3 GURBETÇİ FUTBOLCU İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Beşiktaş, gurbetçi futbolcular Veli Kavlak, Tanju Kayhan ve Burak Kaplan'ın transferlerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.  Siyah-Beyazlı kulüp, Avusturya'nın Rapid Wien takımından Veli Kavlak ve Tanju Kayhan ile Almanya'nın Bayer 04 Leverkusen takımından Burak Kaplan'ı transfer etti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen yazıda, ''Oyuncu Veli Kavlak ve Tanju Kayhan'ın transferleri konusunda Rapid Wien ile anlaşma sağlanmış olup, Rapid Wien'e oyuncuların sözleşme fesih bedelleri olarak Veli Kavlak için 750.000 avro, Tanju Kayhan için ise 1.050.000 avro ödenecektir'' ifadelerini kullanırken, Burak Kaplan'ın bilgi yazısında da ''Oyuncu Burak Kaplan'ın transferi konusunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşma sağlanmış olup, Bayer 04 Leverkusen'e oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak 650.000 avro ödenecektir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24