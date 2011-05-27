-BEŞİKTAŞ'A 3 GURBETÇİ FUTBOLCU İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Beşiktaş, gurbetçi futbolcular Veli Kavlak, Tanju Kayhan ve Burak Kaplan'ın transferlerinde anlaşma sağlandığını açıkladı. Siyah-Beyazlı kulüp, Avusturya'nın Rapid Wien takımından Veli Kavlak ve Tanju Kayhan ile Almanya'nın Bayer 04 Leverkusen takımından Burak Kaplan'ı transfer etti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen yazıda, ''Oyuncu Veli Kavlak ve Tanju Kayhan'ın transferleri konusunda Rapid Wien ile anlaşma sağlanmış olup, Rapid Wien'e oyuncuların sözleşme fesih bedelleri olarak Veli Kavlak için 750.000 avro, Tanju Kayhan için ise 1.050.000 avro ödenecektir'' ifadelerini kullanırken, Burak Kaplan'ın bilgi yazısında da ''Oyuncu Burak Kaplan'ın transferi konusunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşma sağlanmış olup, Bayer 04 Leverkusen'e oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak 650.000 avro ödenecektir'' denildi.