Beşiktaş zoru kolaya çevirdi

Ali DANAŞ, İSTANBUL-DHA

Beşiktaş, Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor\'u 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

16 Şubat\'ta 3 ayrı kulvarda çok zorlu bir fikstürün içine giren Siyah Beyazlılar şu ana kadar oynadığı 5 maçta sadece 1 mağlubiyet alırken 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zoru kolaya çevirmesini başardı.

Siyah-Beyazlılar ilk olarak Süper Lig kulvarında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Zorlu fikstürün 2. kulvarı olan Şampiyonlar Ligi\'nde ise umutlu olunsa da Bayern Münih\'ten alınan 5-0\'lık mağlubiyet futbolcuların artık tüm dikkatini Süper Lig\'e çevirmesini sağladı. Bayern maçından sonra Beşiktaş\'ta düşüş olmasını bekleyenler yanıldı ve Kara Kartallar içerde Fenerbahçe\'yi 3-1, dün akşam da deplasmanda Trabzonspor\'u 2-0 yenerek şampiyonluk yarışına devam etti.Serinin 3. kulvarı olan Türkiye Kupası\'nda ise sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş\'ın Nisan ayındaki rövanşta hala şansı bulunuyor.

Tahribat bekleyenler yanıldı, Beşiktaş yıkılmadı

Trabzon\'da alınan galibiyetin bir diğer önemli sonucu da Fenerbahçe maçlarının Beşiktaş\'ta herhangi bir tahribata yol açmadığıydı.

Fenerbahçe ile Vodafone Park Stadı\'nda 5 günde 2 derbi oynayan Beşiktaş\'ın, özellikle kupa maçında yaşanan olaylardan sonra zihinsel olarak zor toparlanacağı ve Trabzon\'da puan kaybedeceği düşüncesi yine tutmadı ve Beşiktaş ağır yenilgi aldığı Bayern Münih maçından sonra hiç bir şey olmamış gibi çıkıp Fenerbahçe\'yi nasıl yendiyse, olaylı geçen 2.Fenerbahçe derbisinden sonra da yine hiç bir şey olmamış gibi çıktı ve bu kez Trabzonspor\'u 2-0 yendi.5 gün önceki derbide yaşanan olaylara ve Quaresma\'nın gördüğü kırmızı kartın etkilerine bakıldığında zihinsel olarak yıpranan takımın Beşiktaş değil Fenerbahçe olduğu da alınan sonuçlarla net bir şekilde ortaya çıktı. Böylelikle haftanın kazananı Beşiktaş, kaybedeni ise kendi evinde 3-2\'lik Akhisar mağlubiyetiyle Fenerbahçe oldu.

TRABZON\'DA SAHNEYE BABEL VE NEGREDO ÇIKTI... NEGREDO ASİST VE GOLLERİ İLE 10 PUAN KAZANDIRDI

Beşiktaş\'ın Trabzonspor\'u 2-0 yendiği maçta gecenin kahramanları Ryan Babel ve Alvaro Negredo oldu.

Süper Ligin ilk yarısını hakkındaki tartışmalar ile geçiren Negredo, az gol atmasından dolayı sürekli eleştirilen bir isimdi. Ancak 2.devreye iyi bir başlangıç yapan İspanyol golcü Bursa deplasmanının son dakikasında attığı gol ile beraberliği sağladı ve takımına hayati sayılacak 1 puan kazandırdı. Negredo\'nun yıldızını gerçek anlamda parlatan maçlar ise Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları oldu.1-1 devam Fenerbahçe maçında oyuna giren Negredo, Quaresma\'ya yaptığı 2 asist ile maçı kopartan isim oldu. Dün akşam da bu kez Ryan Babel\'e 2 asist yapan İspanyol yıldız, az gol attığı eleştirilerine asitleri ile cevap verdi. Ligin ilk yarısında 1-1 devam eden Aytemiz Alanyaspor maçında da son dakikalarda galibiyet golünü atan Negredo böylelikle Beşiktaş\'ın kazandığı 10 puana doğrudan etki yaptı. \'Golcü oyuncu\' lakabından \'asistçi golcü\' lakabına geçiş yapan Negredo ligte 6 asist 5 gol ile yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi\'nde 1 gol 1 asist, Türkiye Kupası\'nda 7 gol 2 asist yapan oyuncunun toplamda 13 gol ve 9 asisti var.

RYAN BABEL KENDİNİ AŞIYOR

3 gol attığı 16.haftadaki Osmanlıspor maçından bu yana 7 haftadır suskun olan Ryan Babel ise dün gece attığı gollerle yıldızlaşan bir diğer isim oldu.

Geçen sezonun devre arasında Deportivo\'dan transfer edilen Hollandalı yıldız, dün akşam attığı gollerle toplamda 9 gole ulaştı. Geçen sezon Beşiktaş ve Deportivo\'daki 37 maçlık performansını 13 gol 5 asist ile tamamlayıp kariyer rekoru kıran Babel bu sezonun bitmesine 10 hafta kala 11 gol 4 asiste ulaştı ve rekorunu geliştirmeye bir hayli yaklaştı.