-BEŞİKTAŞ ZİRVE YARIŞINDAN KOPUYOR İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında ağırladığı Kardemir Karübükspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında az olan umutlarını da tüketti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisinin ardından bugün de berabere kalan siyah-beyazlılar, 2 haftada 5 puan kaybıyla, zirveye yaklaşma umutlarını sonlandırdı. Puanını 32'ye çıkaran Beşiktaş, 20. haftaya lider giren Trabzonspor'un yarınki maçını kazanması durumunda bordo-mavili ekibin tam 14 puan gerisine düşecek. Beşiktaş ayrıca, dünkü maçını kazanan Bursaspor'un da 12 puan gerisinde bulunuyor. Deplasmanda 5 maç sonra puan alan Kardemir Karabükspor ise puanını 26'ya çıkardı. -TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ, HAKEMLER GÖREMEDİ- Beşiktaş'ın 76. dakikada gelişen atağında Almeida'nın şutunda top önce üst direğe, sonra yere vurarak oyun alanına döndü. Beşiktaşlıların topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı beklediği pozisyonda hakemler ''devam'' kararı verdi. Ancak yayıncı kuruluşun TV'ye yansıttığı görüntülerde topun gol çizgisini geçtiği görüldü. -HAKEMLERE TEPKİ- Beşiktaşlı taraftarlar, bu pozisyon sonrası maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi. ''Futbolun katili Türk hakemleri'' diye bağıran öfkeli Beşiktaş taraftarları, Quaresma'ya gösterilen sarı kart sonrası da sahaya yabancı maddeler attı. Karşılaşmanın hakemleri maç bitiminde soyunma odasına yoğun güvenlik eşliğinde giderken, çıkış tüneline yaklaştıklarında üzerlerine doğru yine yabancı maddeler atıldı. -HAKEM KARARLARI MAÇA DAMGA VURDU- Maç içinde Beşiktaşlılar Simao'nun, Kardemir Karübüksporlular ise 2 kez Emenike'nin yerde kaldığı pozisyonlarda penaltı kararı bekledi. Dolmabahçe'deki maça hakemlerin verdiği veya vermediği kararlar damga vururken, siyah-beyazlı taraftarlar federasyon ve hakemler aleyhine bağırdı. -EMENİKE 13. GOLÜNÜ ATTI- Kardemir Karabükspor'un golcü futbolcusu Emmanuel Emenike, ligdeki 13. golünü Beşiktaş'a attı. Nijeryalı futbolcu, gol krallığı yarışmasında 12 gollü Fenerbahçeli Alex de Souza'yı maç fazlasıyla geride bıraktı. -BEŞİKTAŞ'A GÜNDÜZ MAÇLARI YARAMIYOR- Beşiktaş, gündüz oynadığı geçen haftaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçındaki yenilginin ardından, bu hafta da yine bir gündüz maçında Kardemir Karabükspor önünde puan kaybı yaşadı. Öte yandan Beşiktaş, son 10 sezonda Süper Lig'de kendi evinde 13. kez gündüz maçına çıkarken, 7 galibiyet, 3 yenilgi, 3 de beraberlik elde etti. Evindeki gündüz maçlarında toplam 15 puan kaybeden siyah-beyazlılar, bu 13 karşılaşmada 17 gol atıp, kalesinde 11 gol gördü. -YARDIMCI HAKEM SAKATLANDI- Beşiktaş'ın 59. dakikadaki beraberlik golünün ardından yardımcı hakem Mehmet Şahan Yılmaz sakatlandı. Yılmaz, yaklaşık 4 dakika süren tedavisinin ardından maça devam etti. -DEUMİ'NİN ÜZÜNTÜSÜ- Kardemir Karabüksporlu Deumi, kendi kalesine attığı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Takım arkadaşları, başta Emenike olmak üzere Deumi'ye moral vermeye çalıştı.