-BEŞİKTAŞ, ZİRVE YARIŞINDA ÖNEMLİ 2 PUAN DAHA KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında çok önemli 2 puan daha kaybetti. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor karşısında skor 2-1'ken 2. yarıda Holosko ve Tabata ile çok net 2 gollük pozisyonu değerlendiremeyen siyah-beyazlı takım, savunmasındaki bir anlık hata sonucu golü kalesinde görünce mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta 2 puan bıraktı. Beşiktaş, lider Trabzonspor'un yarınki maçını kazanması durumunda 13. hafta sonunda zirvenin 11 puan gerisine düşecek. Maç sonu adeta şok olan Beşiktaşlı taraftarlar, Konyaspor'un kalecisi Gökhan ve maçın hakemlerine tepki gösterdi. Konyasporlu futbolcular ve hakemler, polis kalkanları eşliğinde soyunma odasına giderken, tribünlerden çok sayıda yabancı madde atıldığı gözlendi. -QUARESMA SAKATLANDI- Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan alındı. Karşılaşmanın başlarında hafif sakatlık geçiren ''Q7', 40. dakikada kaleye attığı bir şutun ardından sol arka adalesinden sakatlandı. Bu pozisyonun ardından değişiklik yapılması için yedek kulübesine işaret eden Quaresma, kendisini yere bıraktı. Sedye ile yedek kulübesine getirilen Portekizli yıldız, taraftarların tezahüratları arasında sekerek soyunma odasına gitti. Galatasaray derbisi öncesi Quaresma'nın sakatlığı siyah-beyazlı taraftarların moralini bozdu. Sol arka adalesinde çekme olan Quaresma'nın durumunun MR sonrası belli olacağı bildirildi. -ERSAN DA SAKATLANDI- Beşiktaş'ta Quaresma'nın yanı sıra son haftaların formda oyuncusu Ersan Adem Gülüm de sakatlandı. Ersan, 71. dakikada yerini Necip'e bıraktı. -DOLMABAHÇE ÇÖKTÜ- Beşiktaş, iç sahadaki puan kayıplarına Konyaspor maçını da ekledi. Fiyapı İnönü Stadı'ndaki 7 lig maçında toplam 10 puan yitiren siyah-beyazlı takım, bu sezon kalesinde gördüğü 14 golden 10'unu da iç sahada yedi. -HOLOSKO LİGDE ''SİFTAH'' YAPTI- Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atan Filip Holosko, bu sezon ligde ilk kez golle buluştu. Slovak futbolcunun bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Viktoria Plzen ve HJK Helsinki ile grupta Rapid Wien'e birer golü bulunuyor. Bu arada, Beşiktaşlı taraftarlar maç bitiminde futbolcuları Holosko'ya tepki gösterdi. Slovak futbolcunun maç içindeki performansının yanı sıra ikinci yarıda net bir gol pozisyonu değerlendirememesi üzerine kapalı tribündeki taraftarlar, soyunma odasına giden Holosko'yu protesto etti. -KONYASPORLU GRAJCIAR 5 GOLE ULAŞTI- Konyaspor'un 2 golünü atan Peter Grajciar, bu sezon ligde 5 gole ulaştı. Slovak futbolcu daha önce Kardemir Karbükspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe filelerini birer kez havalandırmıştı.