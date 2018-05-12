Beşiktaş zirve, Osmanlıspor düşmeme derdinde  

Futbolcuları motive etmek zor olabilir

Stoperler yine değişiyor; bu kez Vida-Medel

Takımda 5 oyuncu eksik

Beşiktaş ile Osmanlıspor bu sezon 4\'üncü kez karşı karşıya

Ali DANAŞ-İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'in bitimine 2 hafta kala 4\'üncü sırada bulunan Beşiktaş, Ankara\'da Osmanlıspor\'un konuğu olacak.

Ankara Osmanlı Stadı\'nda yarın akşam oynanacak karşılaşma saat 19:00\'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Ekrem Kan ve Hakan Yemişken\'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin 4\'üncü hakemi ise Serkan Çınar.

BEŞİKTAŞ ZİRVE, OSMANLISPOR DÜŞMEME DERDİNDE

Başkentteki karşılaşma haftanın en önemli mücadelelerinden biri sayılıyor.

Beşiktaş\'ın şampiyonluk şansı matematiksel olarak sürse de bu akşam Galatasaray\'ın Evkur Yeni Malatyaspor\'u yenmesi durumunda Kara Kartallar için sezon bitmiş olacak. Bu durumda da siyah beyazlılar son iki maçta Şampiyonlar Ligi\'ne gitmenin derdine düşecek. Medipol Başakşehir\'in dün akşam kazanması ve Fenerbahçe\'nin de ligden düşmeyi garantilemiş Kardemir Karabükspor ile oynayacak olması, Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi şansını son haftaya taşıması için Osmanlıspor\'u mutlaka yenmesini gerektiren bir durum.

Diğer yandan 33 puanla ligin 16\'ncı sırasında yer alan Osmanlıspor ise kelimenin tam anlamıyla düşmemek için son kozlarını oynuyor. Başkent ekibi Beşiktaş\'a kaybetmesi halinde Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor\'un maçlarının sonuçlarına göre ligden bu hafta bile düşebilir. Bu yüzden mağlup olmayı aklından bile geçirmek istemeyen Osmanlıspor şansını en azından son haftaya taşıyabilmek için Beşiktaş\'tan mutlaka puan almak peşinde.

FUTBOLCULARI MOTİVE ETMEK ZOR OLABİLİR

Sezona şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi\'nde başarı hedefleri ile giren Beşiktaş, yenilgisiz gruptan çıktığı Devler Ligi\'ndeki hedefini büyük oranda gerçekleştirdi.

Ancak; Şampiyonlar Ligi maçları esnasında ligde kaybedilen puanlar sezonun sonu geldiğinde Beşiktaş\'ın şampiyonluk hedefinden uzaklaşmasında etkili oldu. 31\'inci haftadaki Galatasaray maçına kadar şansı olan Siyah Beyazlılar, Telekom Arena\'da 2-0 yenildikten sonra da şampiyonluğu mucizelere bıraktı. Galatasaray\'ın bu akşam galip gelmesi durumunda ligden kopacak olan siyah beyazlıların bu durumda Osmanlıspor maçına konsantre olmaları biraz zor olacak gibi. Geriden gelen takımların; rakiplerinin maçlarını kazanmasının futbolculara olumsuz yönde etki etme ihtimali Beşiktaş\'ın Osmanlıspor maçını zora sokacak etkenlerden.

STOPERLER YİNE DEĞİŞİYOR. BU KEZ VİDA-MEDEL

Beşiktaş için bu sezon en çok oyuncu değişimi hiç şüphesiz stoper bölgesinde oldu. Gerek sakatlıklar, gerekse sarı ve kırmızı kart cezaları yüzünden stoperde görev yapan ikililer uzun süre bir arada oynayamadı. Pepe-Tosic, Pepe-Medel, Tosic-Medel ve zaman zaman Vida ile oluşturulan stoper ikilisinde bu haftaki görev Vida ve Medel\'in olacak. Sakat olan Pepe\'ye geçen hafta yine kırmızı kart gören Tosic\'in eklenmesiyle elinde Vida-Medel\'den başka alternatifi kalmayan Şenol Güneş, defansın sağında Gökhan Gönül solunda da Adriano\'yu oynatacak.

Medel\'i bu hafta stopere çekince orta ikiliyi Oğuzhan ve Tolgay\'dan kuracak olan tecrübeli teknik adam, Quaresma-Talisca ve Babel ile hücuma yön verecek. Bu sezonun kanayan yarası olan santrfor mevkiinde ise yine Vagner Love\'ın oynaması ilk ihtimal. Ancak gol atma sorunu yaşayan Love\'ın yerine Mustafa Pektemek ya da Larin\'in oynaması da taraftarlar için sürpriz sayılmayacak, hatta destek görecek bir değişim olacak.

TAKIMDA 5 OYUNCU EKSİK

Beşiktaş\'ta Osmanlıspor maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Caner, Pepe ve Negredo\'nun yanı sıra geçen hafta kırmızı kart gören Tosic Osmanlıspor maçında görev alamayacak. Sakatlığı geçmediği belirtilen Atiba\'nın da riske edilmesi beklenmiyor.

Siyah beyazlı takımda Ricardo Quaresma, Osmanlıspor maçı öncesinde 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Portekizli yıldız yarın akşam sarı kart görmesi durumunda Vodafone Park Stadı\'nda oynanacak son hafta karşılaşması olan Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ İLE OSMANLISPOR BU SEZON 4. KEZ KARŞILAŞACAK.

Ligin ilk yarısında İstanbul\'da oynanan lig karşılaşmasını 5-1 kazanan Şenol Güneş\'in öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçını da evinde yine farklı skorla 4-1 kazandı. Ankara\'da oynanan rövanşı ise Osmanlıspor 2-1\'lik skorla kazandı.