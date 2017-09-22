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Spor

Beşiktaş, Zenit’i yendi

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) – Antalya'nın Serik İlçesi’nde düzenlenen GSA- Smart Casual Event Basketbol Turnuvası’nda Beşiktaş Sompo Japan, Zenit St

22 Eylül 2017 02:48

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) – Antalya\'nın Serik İlçesi’nde düzenlenen GSA- Smart Casual Event Basketbol Turnuvası’nda Beşiktaş Sompo Japan, Zenit St. Petersburg’u 84-79 yendi.

Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sport Arena’da (GSA) ilki geçen hafta yapılan GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası’nın ikincisi Beşiktaş Sompo Japan ve Zenit St. Petersburg maçıyla başladı. Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 84-79 kazandı.

Turnuvaya A grubunda Beşiktaş Sompo Japan, Zenit St. Petersburg ve Muratbey Uşak, B grubunda ise Lokomotiv Kuban Krasnodar, Nesine.com Eskişehir Basket ve Banvit Bandırma takımları katıldı.

Pazar günü oynanacak final müsabakaları ile sona erecek turnuvada 3 gün boyunca gruplarda birer karşılaşma oynanacak.

 

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