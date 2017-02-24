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BBC Türkçe

Beşiktaş, Yunanistan ligi lideri Olympiakos'la eşleşti

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde, Beşiktaş'ın rakibi Yunanistan'ın Olympiakos takımı oldu. Yunanistan 1. liginde 10 puan farkla lider olan Olympiakos, bir önceki turda Osmanlıspor'u elemişti.

24 Şubat 2017 19:21

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde, Beşiktaş'ın rakibi Yunan ekibi Olympiakos oldu.

Yunanistan liginde 10 puan farkla lider olan Olympiakos, bir önceki turda da Türkiye Süper Liginin 7'ncisi Osmanlıspor'u elemişti.

Beşiktaş da, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 2-1 yenerek son 16'ya kalmıştı.

Bu eşleşmeler sonrası ilk karşılaşmalar 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek finaller 13 - 20 Nisan, yarı finaller 4 - 11 Mayıs'ta, UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

Siyah beyazlı takım Olympiakos karşısındaki ilk maçına deplasmanda çıkacak.

Celta Vigo - Krasnodar

Apoel - Anderlecht

Schalke - Monchengladbach

Lyon - Roma

Rostov - Manchester United

Olympiakos - Beşiktaş

Genk-Gent

Kopenhag - Ajax

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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